加大新生明秋漲學費 9大校區學生齊聚抗議 憂影響低收族群

加州大學董事會拍板2026年起新生學費每年最多調漲5%，引發九校學生齊聚洛杉磯加大抗議。圖為洛杉磯加大。（記者劉子為／攝影）

盡管遭學生強烈反對，加州大學 董事會（UC Board of Regents）19日仍表決通過針對新生的學費調漲方案。當天，來自加州大學九大校區的學生，齊聚洛杉磯加大 （UCLA）抗議，高舉「別動我們的學費」（Hands off our tuition）標語，表達不滿。

依照新方案，新生學費未來每年最高可調漲5%，低於先前建議的7%。加州大學表示，此舉是為填補州政府預算變少、聯邦經費縮減與通膨壓力所造成的資金缺口。ABC 7電視台報導，學生團體對此持續表達無法理解。河濱加大學生Nathan Boylan Boisvert指出，雖然這次調漲，不會影響目前的在校生，但他們希望未來的學生，仍能負擔得起學費。他們也曾是新生，對高昂學費感同身受。

聖地牙哥加大學生Jowaill Mobaraka表示，他擔憂的是下一代的負擔，他妹妹現在高三正在申請大學，兩周前她不得不和父母討論，是否乾脆不申請加州大學，因為他們家可能付不起學費。

爾灣加大學生Coco Young Perez警告，新方案可能改變加州大學的學生組成結構。「加州大學未來幾年的多元性，一定會下降。低收入 家庭和第一代大學生本來就很難負擔，提高學費會進一步壓縮他們的入學機會。」此外，新方案還將新生學費收入中，用於財務援助的比率從45%降至40%，引發外界對低收入家庭學生的高度憂慮。這意味著學生未來可能面臨更高學費、更重貸款壓力，以及更少的經濟援助。

加州大學總校長米利肯（James Milliken）表示，校方正承受「嚴重且複合的財務壓力」。他指出，加大面臨系統性預算挑戰，包括成本上升、州政府財政限制，以及聯邦政策影響。「早在我上任前就開始準備，並透過全系統凍結聘雇、削減差旅等措施來因應。」根據2021年通過、將於明年到期的現行學費制度，新生的學費會依入學年度鎖定，像是2022年入學的學生，至今仍支付當年度的費用，而後續入學者則支付更高金額。

代表23.6萬名大學部學生的加州大學學生會（UC Student Association）也在多個社群平台上表達強烈反對。新的調漲方案將自2026年秋季入學的新生開始實施。