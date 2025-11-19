我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

買房也看「黑五」折扣？ 年底購物季真有優惠

編譯組／綜合報導
房地產數據Attom網站分析了過去10年的美國房屋銷售與價格，發現有季節性的升跌；示意圖。（美聯社）
根據橙縣媒體Register一個市場數據分析報導，發現美國的房屋銷售和價格有規律性的旺淡季，在某些月份或節日，房價會結構性地下降。像現在一年將盡，又臨近聖誕新年，購屋活動和房價通常都會減降，加州也是如此。

該報導引述房地產數據Attom網站的分析，追蹤了2015至2024年間，美國49個州及華盛頓哥倫比亞特區（南達科他州因市場活動不足未納入）的房屋每月價格及銷售情況，綜觀出一個有季節性變化的有趣報告來。當中發現，通常在11及12月進行的房屋買賣（於1、2月完成交易），其宗數和價格都較年中的其餘10個月為低。

分析指，許多賣家不想在上述時段的節慶時期，把房屋放到市場上而影響過節心情。此外，許多購屋者在年底或有其他更重要的購買計畫，使得房屋價格也緩減下來。

Attom數據顯示，2015至2024年1、2月在加州的房屋成交價，較其他月份低7%，而這現象非加州獨有，其他州的這個冬季減幅分別為最高的佛蒙特州（13%），其次是密西根州、田納西州和威斯康辛州（均為12%）。紐約州出現逆向情況，此季的房價高出2%。

大多數商家都會透過減價來刺激節日的送禮氛圍。同樣，房地產市場都會給予季節性優惠。

而年底節日期內，不單房價疲軟，房屋銷售宗數也減少。2015至2024年，加州1、2月的房屋成交速度比全年其他月份減慢28%。相比於全美其他州份的售屋速度，加州的是第18大減幅。

另外，觀察不同地理環境下1、2月的購屋地域分佈，也許天氣會是影響因素之一。冬季購屋量跌幅最大的出現在寒冷地區：北達科他州（下跌45%）、新罕布夏州（42%）、阿拉斯加州、愛荷華州和緬因州（皆為41%）、威斯康辛州（40%）、蒙大拿州（39%），以及內布拉斯加州和佛蒙特州（皆為38%）。

反之，房屋銷量降幅最小的地區氣候較溫和，包括新澤西州和夏威夷州（降幅皆為17%）、紐約州（18%）、馬里蘭州（19%）、亞利桑納州（20%），以及內華達州和佛羅裡達州（皆為22%）。

在全年之中，房價和銷售量的升跌基本上一致。

業界留意到，在翌年的春末時分學校學期完結，有些家庭傾向此時買屋搬屋，便使得在前一年的年底購屋慾減低。然而，隨著育有小孩的家庭數量迅速減少，前述情況會否維持成疑。

2015-2024的十年間，22個州（包括加州）的每月房屋銷售量最高在6月，8月緊隨其後，在15個州中此月銷售量最高；而1、2月在49個州和華盛頓特區則錄得最低銷售量，加州的銷售量最低在1月。

銷售量的變化和價格波動相連，變動的因素包括購屋競爭程度、買賣雙方在旺淡季的經濟狀況等。

總括而言，19個州的房價最高月為7月，另17個州的則在6月，加州的房價高峰出現在5月。在全國，除了紐約州和喬治亞州外，其他地方的房價最低月為1月或2月。

阿拉斯加州 房價 紐約州

