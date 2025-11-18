我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

殘疾退伍軍人等社安受益人 有望月增200元為期半年

編譯陳盈霖／綜合報導
民主黨聯邦參議員推動讓部分民眾每月多領200美元社會福利。圖為社會安全局。（美聯社）
Masslive.com報導，社會安全（Social Security）受益人，可望得益於一項由一群民主黨參議員主導的「社會安全緊急通膨紓困法案」（Social Security Emergency Inflation Relief Act）。若獲得批准，社安金將從2026年1月起，每月增加200美元至同年7月結束。該法不僅適用於領取社會安全生活補助金（Supplemental Security Income，SSI）者，鐵路退休人員、殘疾退伍軍人和退伍軍人退休金領取者均符合資格。

麻州民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，這項提案在抵銷通膨導致的物價上漲。「從咖啡、牛肉到醫療保健，所有東西價格都上揚，這在很大程度上，是因川普混亂的關稅政策導致」華倫在聲明中表示，「這項新的擴大社會安全福利法，對於那些難以承受川普關稅和不斷上漲通膨之苦的年長者來說，是一條緊急生命線。」

支持這項法案的民主黨籍參議員包括亞利桑納州凱利（Mark Kelly）、加州帕迪亞（Alex Padilla）、伊利諾州達克沃斯（Tammy Duckworth）、馬里蘭州艾索布斯（Angela Alsobrooks）與范霍倫（Chris Van Hollen）、明尼蘇達州史密斯（Tina Smith）、紐約州陸天娜（Kirsten Gillibrand）與舒默（Chuck Schumer），及佛蒙特州威爾希（Peter Welch）等。

此次福利增長將與2026年1月開始實施的2.8%生活成本調整（cost-of-living adjustment，COLA）結合。2.8%調整幅度相當於每月不到60美元，倡議者警告稱，此數字無法真正跟上通膨的速度。

社會安全局（SSA）每年都會計算通膨如何影響生活成本，且根據此結果，調整近7100萬仰賴這些福利生活的美國人福利。該機構宣布2026年數據時表示，「社安金福利將從明年1月起，每月增加56美元。」COLA的增幅，是根據當年度7月至9月期間，城市工薪族與文職人員消費者物價指數（CPI-W）漲幅決定。

無黨派組織「老年公民聯盟」（The Senior Citizens League，TSCL）在政府正式宣布調整之前幾個月即預測2026的COLA。聯盟解釋，雖然較低的COLA代表通膨降溫，但不代表物價會下降，只能代表上漲速度趨緩，這讓許多高齡者面臨預算短缺。

該聯盟執行主任班頓（Shannon Benton）說，通膨放緩並不等於長者們能趕上支出。根據聯盟2024年老年人調查數據顯示，62%美國年長者擔心他們退休收入甚至無法負擔基本生活開銷，如雜貨與醫療費用等。「國會需迅速採取行動，改善多年來低於標準的COLA，幫助長者得到他們應得的生活品質。」

