州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食

編譯林思牧／綜合報導
SNAP在加州稱為CalFresh，目前沒有經費提供給低收入州民。 (benefitscal.com)
聯邦政府削減糧食券使許多低收入家庭苦苦掙扎，加州政府正請求川普政府允許其使用聯邦資金，周末和假日為學生提供餐點。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，加州教育廳於10日敦促川普政府放寬學校供餐計畫的靈活性，並發布聯邦豁免令，允許各學區在周末和假日為學生提供外帶餐點──類似於聯邦政府在新冠疫情期間的做法。

「我們繼續呼籲川普政府立即發布這些豁免令，」加州公共教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）表示，「美國民眾正面臨困境，他們飽受飢餓之苦。當我們有能力為有需要的人提供食物和支持時，政治不應干預。」

瑟蒙德表示，他成長在一個依靠糧食券的家庭，親身經歷了飢餓對孩子學習能力的影響。「川普總統，我們呼籲您立即撥款並批准這些豁免，因為加州有27%兒童的家庭面臨食品安全問題，」瑟蒙德說。

在政府停擺期間，川普政府一直阻撓為SNAP提供全額資金，瑟蒙德的呼籲正是在此背景下提出的。盡管上周一位聯邦法官裁定川普政府必須為SNAP提供全額資金，但川普政府仍要求各州「取消」11月的SNAP全額福利金支付，否則將面臨經濟處罰。此外，川普政府也要求最高法院維持SNAP福利金的凍結狀態。

加州教育廳表示，希望利用現有的聯邦學校供餐資金，為學生提供即取即走的餐食，並為年齡太小無法入學的兒童提供餐食。疫情期間，加州透過聯邦農業部臨時豁免政策，向飢餓家庭提供了超過8億份餐點。這些豁免政策允許學校在課餘時間提供免費餐食，供家庭領取並帶回家食用，瑟蒙德表示，這在聯邦學校供餐計畫的常規規定下是不允許的。

根據全國性非營利組織「食品研究與行動中心」的數據，這些豁免政策，加上學校供餐計畫延長至夏季，使得2020年7月和2021年7月夏季午餐計畫的參與人數分別比2019年7月增長了123%和101%。

白宮：川普希望12日簽署法案 結束政府停擺

民主黨公布艾普斯坦部分郵件 川普：專心讓政府開門

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

遭問是否籲川普放棄對BBC提告 英相僅強調須導正錯誤

民主黨眾議員曝艾普斯坦電郵 稱川普與受害者相處數小時

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

