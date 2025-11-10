水瓶未定期清洗恐成為細菌溫床 「比馬桶還髒」

專家表示，即使水瓶每天只裝乾淨的水，仍要定期清洗，否則可能成為細菌與黴菌的溫床。（示意圖取自Pexels網站）

許多人每天隨身攜帶環保水瓶，無論外出或工作，都會不斷補充清水飲用。然而，即使只裝乾淨的水，專家仍強調，水瓶需要定期清洗，否則恐成為細菌與黴菌的溫床。

匹茲堡大學醫學中心（University of Pittsburgh Medical Center）護理師Michele Knepper指出：「這看似是一件微不足道的小事，但其實極為重要。」她說，水瓶在使用過程中會因口腔接觸瓶口、或手部觸碰吸管與瓶蓋而沾染細菌。瓶身與蓋子的細小縫隙更容易藏汙納垢，若長期未清洗，黴菌與細菌便會孳生。

不潔的水瓶可能導致腸胃不適、喉嚨癢，甚至加劇過敏或氣喘。雖然專家對清洗頻率看法不一，但一致認為「清總比不清好」。貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）家庭醫學科醫師Mike Ren說：「這不是什麼大問題，但也不難做到，洗一洗水瓶就好。」

專家指出，水瓶的材質並不影響細菌孳生。無論是不鏽鋼、塑膠或玻璃，若未保持乾淨，都可能孳生細菌。塑膠瓶尤其容易因內壁刮痕形成藏菌處。建議以溫水加洗碗精，用海綿或瓶刷刷洗乾淨，再徹底沖淨晾乾。若有吸管或細縫，可用細長刷深入清潔。想深層清洗，可放入洗碗機，或用假牙清潔錠、醋或小蘇打溫水浸泡一夜，效果良好。

多數專家建議每天清洗一次，每周進行深層清潔。若覺頻繁，Ren建議至少每兩周刷洗一次，並養成每次裝水時簡單沖洗瓶口的習慣。若水瓶中裝過蛋白飲或運動飲等含糖飲料，則應每日清洗，因糖分殘留最易吸引細菌繁殖。

美國健身網站Treadmill Reviews曾與環境微生物實驗室EmLab P&K聯合測試12個重複使用水瓶，結果顯示每平方公分平均含約31萬個細菌單位，部分瓶嘴細菌量甚至比馬桶座還高出約400倍。最容易藏菌的款式是滑蓋式與吸管式水瓶，因瓶口潮濕、縫隙多，易孳生葡萄球菌與芽孢桿菌。雖非正式學術研究，但足以提醒民眾定期清潔，避免喝下「比馬桶還髒」的水。

對於瓶中水能否隔夜留存，專家看法不一。有人建議每次加水都倒掉舊水，也有人認為留過夜無妨。Ren表示，只要每隔幾天更換即可，但若出現黴點或異味，務必倒掉並徹底清洗。此外，不建議重複使用一次性塑膠瓶，因內壁易釋出化學物質並藏菌。