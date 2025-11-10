報告：加州城移民中心 可能危及身心障礙者

加州最新、規模最大的「加州城移民處理中心」，被指對身心障礙者及被收容者構成危險。(取自寇恩縣議會官網)

舊金山KQED報導，加州 身心障礙權益監督機構，「加州身心障礙權益組織」（Disability Rights California，DRC）日前公布最新報告顯示，加州最新、規模最大的「加州城移民處理中心」（California City Immigration Processing Center），被指對身心障礙者及被收容者構成危險。

報告指出，負責營運該拘留中心的私人監獄公司CoreCivic，不僅在這個位於加州寇恩縣（Kern County）莫哈維沙漠（Mojave Desert）小鎮加州城（Califorina City）的拘留設施內過度使用單獨監禁，還未能提供必要的醫療與心理健康 照護等基本需求，包括處方藥與手術等，導致嚴重人權問題。此外，該公司目前也因「未取得許可即營運」面臨訴訟。

該設施原為州立監獄，2023年停止將其用作州立監獄後一度閒置。報告指出，幾乎每一位DRC訪談的被拘留者，都反映與身心障礙相關的重大問題，包括獲取醫療照護困難等。DRC發言人陶德（Brian Todd）聲明中表示，公司非常重視遵守與ICE 簽訂合約中所規定的聯邦拘留標準。

根據加州與聯邦法，DRC擁有調查權，以保護身心障礙者權益。該組織9月22日與23日進入設施內進行為期兩天的實地調查，訪談相關人員與17名拘留者。報告中紀錄多起醫療不足情況：已在其他ICE設施安排好的手術出現嚴重延誤；未能發放糖尿病、高血壓、癲癇與心理疾病處方藥；延遲回應病患提出的就醫申請；心理健康照護不善，如讓處於心理危機者單獨關押數日，但未提供心理輔導等。

報告還指出，加州城移民處理中心生活條件骯髒，拘留者稱食物難以下嚥、飲水呈棕色。報告還提及「不必要的單獨監禁」。訪查期間，有27名被拘留者長時間遭單獨關押。受訪者指出，他們並未收到任何書面說明，也不清楚何時能解除隔離。部分人認為自己是因申訴醫療與生活條件「遭報復性關押」，甚至有人因此絕食抗議。報告總結道：「根據訪視與訪談結果，DRC認為該中心現況構成對身心障礙者的虐待與忽視。」

ICE尚未針對報告中的指控進行回應。陶德則否認所有指控，聲稱拘留者可得到完整醫療服務，且有24小時緊急照護服務。他補充：「所有拘留者每日都能登記接受醫療與心理健康服務，若有特殊醫療需求，設施都會與當地醫院及醫療機構合作。」