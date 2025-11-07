利率降、房價跌 仍僅17%家庭能負擔中價位獨立屋

C.A.R.最新報告指出，加州2025年第三季住房負擔能力略有回升，全州約有17%的家庭負擔得起中位價獨立屋。（示意圖來自Pexels網站）

加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）6日發布最新報告，加州2025年第三季住房負擔能力雖略有回升，但仍處歷史低點，對買賣雙方皆構成挑戰。根據「住房負擔能力指數」（HAI），全州僅有17%家庭，能夠負擔中位價格的獨立屋，較2025年第二季的15%及2024年同期的16%略有上升，但仍遠低於2012年第三季峰值的56%。

報告顯示，第三季房貸利率 已連續兩季下滑，幾乎抵銷過去一年的漲幅，平均有效利率由第二季的6.90%降至6.67%，略高於2024年同期的6.63%。C.A.R.指出，今年上半年因關稅政策的不確定性，導致房貸利率震盪，但在聯準會10月將基準利率自4%下調至3.75%後，利率已降至近一年低點。聯準會表示，若就業市場持續降溫，將準備進一步降息，但高關稅可能推升通膨，使貨幣政策難以迅速放寬。短期借貸成本或將維持相對低檔，但利率仍可能在未來數月波動，讓潛在買家在購屋時機與融資策略上，面臨更複雜抉擇。

報告指出，2025年第三季加州獨立屋中位價成長放緩，隨著買家間的競爭減弱及供應改善，價格上升速度趨緩。雖然房貸利率小幅下降，但借貸成本仍接近歷史高位。以中位價88萬7380美元的獨棟住宅為例，購屋者需具備至少22萬3600美元的年收入。假設首付20%，並以6.67%的綜合利率計算，30年期固定貸款每月支付金額（含稅與保險）為5590美元。

房價 方面，第三季中位價較上季下跌2%，顯示市場競爭明顯降溫；但與去年同期相比，仍上升0.8%，結束此前連八季下滑的趨勢。隨著抵押貸款利率下降，更多買家重返市場，帶動價格年增回升。C.A.R.預期，隨房市進入季節性淡季，房價可能進一步趨緩；若未來數月利率持續走低、經濟不確定性減弱，住房可負擔性有望略微改善。

C.A.R.報告同時指出，與上季相比，第三季全州有38個縣的住房可負擔性改善，10個縣下降，5個縣維持不變。儘管房價仍接近歷史高點，但由於房貸利率下降、家庭收入上升，多數地區的可負擔性出現季度性改善。

其中，拉森縣（Lassen）以52%的可負擔率，列全州之最，僅需年收入6萬4800元美元。 反之，莫諾縣（Mono）為全州最難負擔之地，僅7%家庭買得起房；蒙特瑞（Monterey）與聖塔芭芭拉（Santa Barbara）緊隨其後，負擔率均為12%。而聖馬刁縣（San Mateo）年收入要求最高，至少需達到52萬4000美元，才買得起中位房屋，是唯一超過50萬美元門檻的縣；聖塔克拉拉（Santa Clara）和舊金山分別排第二和第三，需收入至少48萬2400美元和40萬9600美元。