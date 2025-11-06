加州50號提案過關 民主黨聯邦眾議員有望增加5席

我的頻道

編譯陳盈霖、林思牧／綜合報導
加州50號提案公投前的地區。（民主黨選區重劃競選委員會）
11月4日特別選舉加州「第50號提案」（Proposition 50）獲選民通過。目前，加州民主黨已掌握該州52個聯邦眾議員席位中的43個，若提案通過，此數字可能增加至48個。

這項提案由加州州長紐森（Gavin Newsom）及加州議會推動，獲得64.7%選民投贊成票，反對票僅35.3%。該案在反制川普總統對德州重新劃分選區的行動，被認為會讓共和黨得到更多席次。

加州50號提案重畫選區圖。（民主黨選區重劃競選委員會）
第50號提案是項「是或否」的投票，詢問選民是否授權，以新繪製的國會選區，暫時取代現行由加州公民重劃委員會在2021年制定的地圖。州議會8月批准的新國會選區地圖，將用於接下來三次選舉，直到2030年人口普查後，再回歸獨立重劃委員會繪製的版本。

聯邦眾議員選舉將於2026年舉行。共和黨目前以219對213的席次微幅領先，另有三個空缺。根據州務卿辦公室，加州有1030萬登記的民主黨人，580萬登記的共和黨人，520萬左右選民尚未加入任何黨。

第50號提案的目的，是重新劃定由共和黨眾議員掌握的五個選區，使其更有利於民主黨，但即使選民批准選區重劃，也無法保證民主黨一定能贏得這些席次。提案通過後，五個目前是共和黨議員選區範圍更改如下：

眾議員馬拉爾法（Doug LaMalfa）代表的第一選區：涵蓋加州北部廣大地區，從俄勒岡州界向南延伸，穿過沙加緬度谷地（Sacramento Valley）直到沙加緬度縣北端。新地圖將使該選區邊界向南移動，移除州東北角較保守地區，納入民主黨勢力較強區域。

眾議員凱利（Kevin Kiley）代表的第三選區：此選區若得到選民批准，將是變化最大的選區。目前該選區涵蓋沙加緬度郊區與內華達山麓（Sierra Foothills）地帶，延伸至東內華達山脈（Eastern Sierra）與死亡谷（Death Valley）。提案通過後，東內華達山及其以南所有地區，這些被認為較保守的選區，都從第三選區中移除。

眾議員瓦拉道（David Valadao）代表的第22選區：該選區位於加州中部，重劃後面積將更大，向北延伸至包括弗萊斯諾縣（Fresno County）部分地區，排除國王縣（Kings County）部分區域。

眾議員克維特（Ken Calvert）代表的第41選區：涵蓋河濱縣大部分地區。重劃後該選區將縮小範圍，集中於該縣都市區，刪除傾向共和黨的沙漠社區。

眾議員伊薩（Darrell Issa）代表的第48選區：目前包括聖地牙哥部分地區，提案通過，其選區邊界將向內陸與北方延伸，最遠可至河濱縣棕櫚泉（Palm Springs）。

加州 眾議員 共和黨

