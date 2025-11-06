助眠服褪黑激素 心臟衰竭風險增9成 住院是未服用者3.5倍

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
褪黑激素在美國是無限制的讓民眾使用，在台灣卻受到嚴格管制 。(amazon.com)
褪黑激素（melatonin）在美國是無限制的讓民眾自行購買選用，但一項剛發表的新研究發現，服用它來助眠會使心臟衰竭風險增加90%之多。

舊金山紀事報報導，美國心臟協會AHA的一項最新研究表明，服用褪黑激素助眠可能帶來意想不到的副作用。這項對超過13萬名成年人健康紀錄的回顧發現，服用褪黑激素一年或更長時間的人，在五年內發生心臟衰竭、因心臟衰竭住院或死於任何原因的風險顯著增加。

這項研究結果於3日在路易斯安那州新奧爾良舉行的美國心臟協會2025年科學年會上發表。該研究的領銜作者納迪醫師（Dr. Ekenedilichukwu Nnadi）表示：「褪黑激素補充劑可能並不像人們普遍認為的那樣無害。如果我們的研究得到證實，這可能會影響醫生如何指導患者使用助眠藥物。」

研究人員分析了來自國際TriNetX全球研究網絡的五年數據，比較了長期服用褪黑激素的人和患有失眠但從未服用過該補充劑的人。在此期間，服用褪黑激素的人罹患心臟衰竭的風險高出約90%，而因任何原因死亡的機率幾乎是其他人的兩倍。他們因心臟衰竭住院的可能性也是其他人的3.5倍。

褪黑激素是一種有助於調節睡眠周期的激素，在美國無需處方即可廣泛購買。由於膳食補充劑不受美國食品藥物管理局FDA的監管，因此不同品牌的褪黑激素的效力和純度可能有很大差異。

專家強調，這項研究並不能證明褪黑激素會直接導致心臟問題。該分析依賴處方記錄，這意味著許多在藥局沒登記身分購買褪黑激素的人可能被錯誤地歸類為非使用者。

心臟衰竭影響近700萬美國人，當心臟無法泵出足夠的血液來滿足身體需求時就會發生。慢性失眠通常與高血壓和壓力有關，而慢性失眠本身就是一個已知的危險因子。

這項研究的初步結果凸顯了人們對長期服用補充劑的日益關注，以及「天然」就意味著無風險的誤解。專家表示，需要進行更多研究來確定褪黑激素本身是否會導致心臟問題，或者它是否僅僅表明存在更深層的睡眠和心血管健康問題。

