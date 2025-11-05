遏阻自動撥號兜售電話 加州檢察長採取法律行動

Nomorobo的網站上，提供一款阻擋騷擾電話與簡訊的應用程式。 (nomorobo.com)

自動撥號兜售電話（robocalls）是美國消費者投訴最多的問題，加州 政府和科技公司正在採取因應措施，以對抗打騷擾電話的公司與個人。

CBS電視台報導，今天你接到了多少通騷擾電話？自動撥號兜售電話是美國人投訴最多的消費問題，這讓CBS加州新聞調查記者沃茨（Julie Watts）不禁發問：大眾與政府究竟採取了哪些措施來阻止它們？

無論是推銷高利貸、可疑的慈善機構，還是徹頭徹尾的詐騙 電話，自動語音電話都不僅僅是令人厭煩。如果自動語音向你要錢，那很可能根本就是違法行為。

海菲茲（Julie Heifetz）曾是一名周遊世界的旅行家，在美國國際開發署（USAID）從事發展項目工作。如今，她感覺自己現在的全職工作變成了接聽騷擾電話。海菲茲說，「我接到太多了。我經常抱怨：該死的東西，又是自動語音電話」。

2010年CBS首次向聯邦通信委員會 (FCC) 詢問，為什麼將電話號碼添加到「請勿來電名單」（do-not-call list）中似乎不起作用？FCC當時表示：「如果沒有謝絕來電名單，情況會更糟，」如今，情況確實更糟。根據可視語音信箱和垃圾郵件攔截服務公司YouMail的數據顯示，2025年的前九個月，騷擾電話數量高達408億通，比去年同期增加了5%。

大多數騷擾電話都違反了電話消費者保護法，該法禁止撥打未經請求的自動或預錄電話。「騷擾電話依然存在，因為追蹤這些騷擾者實在太難了，」Nomorobo公司的美善科（Mike Mizenko）說：「他們一直在使用各種新技術，手段非常高明。」Nomorobo是眾多致力於幫助消費者攔截騷擾電話的公司之一

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）也採取了法律行動，加入了針對Avid Telecom的多州訴訟，指控該公司撥打了數十億個非法自動撥號電話。