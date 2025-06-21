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聖縣國際公證認證 25日快閃服務

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
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加州州務卿辦公室將在聖伯納汀諾縣舉辦「國際公證認證（Apostille）快閃服務活動」。（示意圖，取自Pexels@Anna Tarazevich）
加州州務卿辦公室將在聖伯納汀諾縣舉辦「國際公證認證（Apostille）快閃服務活動」。（示意圖，取自Pexels@Anna Tarazevich）

加州州務卿辦公室將於25日上午9時至午後4時，在聖伯納汀諾縣檔案大樓一樓（County of San Bernardino Hall of Records，地址222 W. Hospitality Lane, San Bernardino）舉辦「國際公證認證（Apostille）快閃服務活動」。協助民眾辦理文件國際公證服務，活動當天免費停車。

州務卿辦公室指出，該活動提供便民服務，無需前往沙加緬度或洛杉磯辦公室，即可完成相關文件的Apostille認證。

Apostille使獲認證的文件，可在特定國家使用。這類認證常用於海外婚姻、留學、出生證明、商業文件或移民等程序。

辦理者需準備需要辦理公證的原始文件，須為加州公職人員簽署或正式公證、認證過的文件，影本不受理，並填妥相關表格（Apostille Pop-Up Shop Request Cover Sheet）。

費用：每份文件公證費為20美元，若文件中有不同公職人員簽名，則每位加收6美元特別處理費。可用Visa、Mastercard信用卡，或支票、匯票支付，現金恕不接受。

主辦單位提醒，有需要者務必事先準備齊全相關文件與費用，以加快辦理流程。如有疑問，可電郵[email protected]或上網查詢sos.ca.gov/notary。

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