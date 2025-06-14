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16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

兒童獨自搭機 起碼要滿5歲 並須遵守陪同服務規定

編譯胡立宗╱綜合報導
不同航空公司對孩童獨自搭機有不同規定，多半還要額外收服務費。圖為美國航空。（美聯社）
不同航空公司對孩童獨自搭機有不同規定，多半還要額外收服務費。圖為美國航空。（美聯社）

孩子想要去親戚家玩，但父母都分不開身，這可能是很多家長碰過的難題。依照聯邦運輸部的規定，年滿5歲的孩子就能獨自搭機，但是送機人與接機人都須證明身分並留下聯絡資料；同時，每趟航班要另外收費50至150美元不等。

聯邦法規規定，5歲至11歲的小孩必須依照「無人陪同之未成年人」（unaccompanied minor）規定安排行程，多數航空公司限制5至7歲的孩子只能搭直飛班機，8歲以上才能搭需要轉機的航次。

無人陪同之未成年人，絕大多數都要由航空公司地勤人員從安檢口護送到登機門，搭機時由空服員照顧，到達目的地後再由地勤送交指定的成人。

聯邦運輸部指出，多數航空公司都會讓15歲以上的未成年人，不需陪同搭上國內航班；少數公司則降低到12歲，就能獨自搭機了。

每家公司的陪同服務細節不同，以下是加州主要業者的簡明規定：

American Airlines／美國航空

5歲至14歲，搭乘國內與國際航班都需要陪同服務；小孩需要出生證明或護照，送機的家長或法定代理人需要出示相片證件Photo ID，並需提供姓名、地址，與本人及接機人的電話號碼；送機人必須年滿16歲，進安檢點後交由地勤接送；每個小孩一趟150美元。

Alaska Airlines ／阿拉斯加航空

5至17歲搭乘國內、國際航班都要陪同服務；未成年人需要出生證明或護照，送機人需要相片證件，也需提供姓名、地址，與本人及接機人的電話號碼；送機人可以請領「陪同證」（escort pass或gate pass）送小孩上飛機，之後再由目的地的地勤找到接機人；直飛航班每人每趟50美元；轉機每趟75美元。

Southwest Airlines／西南航空

5至11歲只能國內航班，需要陪同服務；未成年人需要出生證明等能證明年齡的證件，送機人需要相片證件，證明自己與孩子的關係，並需提供姓名、地址，與本人、接機人，及目的地第三人的聯絡方式；一般情況下，需要監護人送機，但年滿12至17歲未成年人陪同搭機也可以；每人每趟100美元。

Delta Air Lines／達美航空

5至14歲搭乘國內、國際航班需要申請陪同服務；15至17歲只要能以有效證件證明年紀，就不需要陪同；未成年人需要能證明年齡的證件，送機人需要提供相片證件，與姓名、地址，本人、接機人的聯絡方式；送機人必須年滿18歲，且需等到未成年人登機後才能離開；地勤人員會負責轉機等事務，並會將未成年人送到接機者所在處；每趟最多4人、150美元。

United Airlines／聯合航空

5至14歲搭乘United或United Express的國內、國際直飛航班者，聯航會在訂位後72小時通知未成年人的座位；未成年人需要能證明年齡的證件，送機人需要出示相片證件，提供姓名、地址，本人與接機人的聯絡方式；送機人必須年滿18歲，且需等到未成年人登機後才能離開；地勤人員會負責轉機等事務，會將未成年人送到接機者所在處；每趟2人150美元，3至4人300美元，5至6人450美元。

不同航空公司對孩童獨自搭機有不同規定，多半還要額外收服務費。（國泰航空or國泰航...
不同航空公司對孩童獨自搭機有不同規定，多半還要額外收服務費。（國泰航空or國泰航空孩童獨自搭機的說明）【https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/prepare-trip/help-for-passengers/travelling-with-children/unaccompanied-minors.html】
不同航空公司對孩童獨自搭機有不同規定，多半還要額外收服務費。（聯合報取自紐西蘭航...
不同航空公司對孩童獨自搭機有不同規定，多半還要額外收服務費。（聯合報取自紐西蘭航空網站）

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