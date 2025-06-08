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加州新法案 主要交通站點建屋鬆綁

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山州參議員威善高提出的第79號參議院法案（SB 79），上周獲得通過。（受訪者供圖）
舊金山州參議員威善高提出的第79號參議院法案（SB 79），上周獲得通過。（受訪者供圖）

舊金山、洛杉磯等加州大城市，房價高漲、交通壅塞早已是日常。尤其對許多在灣區打拚的華人家庭來說，想住在交通便利的地段，卻又買不起市中心的房子，是一種長期的生活壓力。這一困境，未來可能會有所改變。

舊金山州參議員威善高（Scott Wiener）提出的第79號參議院法案（SB 79）終於在日前加州參議會獲得通過。這項法案允許在主要交通站點，例如BART、Caltrain與洛杉磯地鐵周邊半哩範圍內，興建更高、更密集的住宅與商業建案。根據政策智庫SPUR的估算，多數建案可能是四到六層樓的中型住宅，未來可望紓解都會區的住房供需失衡。

對華人家庭而言，這項法案最大的意義在於「住得起又住得近」變得更有可能。長期以來，許多家庭被迫往郊區搬遷，只為買得起一間房子，卻因此要花費大量時間通勤。若未來能在交通站點附近蓋出更多住宅選擇，不僅能節省時間成本，也能提高生活品質。尤其對有小孩上下學、長輩就醫、雙薪父母上班的家庭來說，交通便利的住處往往意味著整個家庭的日常壓力能夠大幅減輕。

法案也可能為有投資意願的華人社群帶來新機會。交通熱區的開發潛力一向被看好，未來在這些區域增建住宅，可能不僅帶來自住需求，也為出租市場創造更多彈性選項。

值得一提的是，SB 79還設計了一項加速建案審批的條款。凡是興建在交通機構自有土地上的開發案，只要包含改善交通設施，例如加裝電梯、月台升級、改善通道等，即可豁免冗長的「加州環境品質法案」（CEQA）審查流程。這一改動，將有助於縮短開發時程、降低建設成本，也讓更多計畫能快速落地。

該法案在參議會通過過程中一波三折，甚至一度因票數不足陷入危機。最後在幾位議員臨時現身投票後，才以剛好足夠的票數驚險過關。接下來，SB 79將送交州眾議會進一步審議，若最終由州長簽署成法，加州主要都會區的住宅開發版圖將迎來重大變革。

加州 華人 舊金山

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