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新冠變種NB.1.8.1現身加州 傳染性強

編譯林思牧／綜合報導
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加州出現新冠新變種病毒NB.1.8.1，這是很容易傳播的變種。圖為新冠疫苗接種。（示意圖取自Pexels）
加州出現新冠新變種病毒NB.1.8.1，這是很容易傳播的變種。圖為新冠疫苗接種。（示意圖取自Pexels）

史丹福大學科學家確認，加州出現新冠新變種病毒NB.1.8.1，這是很容易傳播的變種。由於聯邦政府對更新版疫苗的普及性增加諸多限制，許多專家對前景感到憂心。

舊金山紀事報報導，NB.1.8.1變異株最初被認定為上個月中國病例激增的驅動因素，目前已在華盛頓、維吉尼亞、紐約和加州的機場篩檢國際旅客時發現。根據聯邦疾病控制暨預防中心（CDC）資訊，史丹福臨床病毒學實驗室的科學家，4月17日確認加州首例已知感染病例。

專家表示，他們正在密切監測該變異病毒，該病毒正在亞洲和歐洲部分地區迅速傳播。香港衛生官員最近報告稱，新冠病毒的活動水平，至少達到一年來的最高水平，急診就診和住院人數「顯著增加」。

CDC上周發表聲明：「CDC已獲悉中國已報告的新冠NB.1.8.1病例，並正與國際合作夥伴保持密切聯繫。」除機場篩檢外，俄亥俄州、羅德島州、夏威夷州、華盛頓州和加州的地方衛生部門，也已確認NB.1.8.1病例。

專家表示，該變異株的傳染性，似乎比先前病毒株更強，所幸症狀沒有更嚴重，主要是咳嗽、喉嚨痛、發燒和疲倦。NB.1.8.1的出現，恰逢川普政府疫苗政策的一次頗具爭議的轉變。聯邦食品藥物管理局(FDA)正由衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）任命新局長，該機構上周宣布，今年秋季更新的新冠疫苗，將僅限老年人和患有某些疾病的人群接種。

儘管官員表示，仍有多達2億美國人符合接種資格，但許多健康專家警告，該政策可能會使很大一部分人口無法受到保護。上一季疫苗針對的是KP.2變異株，它是JN.1的後代。Pfizer和Moderna的早期數據表明，轉向另一個JN.1分支——目前在美國占主導地位的LP.8.1——可能會提供更廣泛保護，包括針對NB.1.8.1。

預期今年秋季疫苗將針對哪些種病毒株，最終的決定，將在未來幾周公布。

疫苗 加州 CDC

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