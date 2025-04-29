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平均年薪僅4萬 家長會支持子女讀這些科系嗎？

編譯陳盈霖／綜合報導
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大學畢業不一定意味著能賺取更高薪資。(Pexels/Emily Ranquist)
大學畢業不一定意味著能賺取更高薪資。(Pexels/Emily Ranquist)

NBC電視台報導，儘管上大學意味著可拿到相較穩定薪資，然並非所有學位都能保證高收入，特別是主修人文藝術類科目。根據紐約聯邦儲備銀行（Federal Resarve Bank in New York）一項最新分析，主修教育、社會工作或文科等專業的大學畢業生，在畢業五年內收入中位數最低。該分析僅包括擁有學士學位的全職工作者，不包括仍在就學的學生。

這些薪資數據基於2023年新的資料（最新可用資料）進行分析，研究顯示這些領域的職業薪資低於美國當年收入中位數4萬8060美元（根據美國勞工統計局數據）。工程類專業畢業生在職業生涯早期薪資可能超過8萬美元，但許多文科及教育類專業的畢業生收入更接近4萬美元。所有受調查專業的薪資中位數為5萬美元。

22歲至27歲全職工作者薪資中位數最低的專業，排行首位為外語（Foreign Language）專業，年薪平均4萬美元，接著是一般社會科學（General Social Sciences）與表演藝術（Performing arts），均為4萬1000美元。

學習外語雖是一項有價值的技能，但專攻該領域的學生不一定能有高薪工作，這可能是因語言技能可在正式教育之外學習，但許多畢業生傾向畢業後進入收入相對較低領域，如教育、翻譯或公共服務等。文科畢業生薪資通常低於技術類專業（如工程或數學），主要原因在於高薪產業（如金融或科技）對文科技能需求較少。

許多文科專業類畢業生隨著年齡增長，收入並未有明顯改善，尤其是教育相關領域畢業生。35歲至45歲全職工作者薪資最低的主修中，排行最低的為幼兒教育（Early Childhood Education）年薪平均4萬9000美元、小學教育（Elementary Education）5萬3000美元次之，接著是社會服務（Social Services）5萬4000美元、一般教育（General Education）與特殊教育（Special Education）均為5萬5000美元。相比之下，工程類專業畢業生在職業中期通常年薪能突破六位數。

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