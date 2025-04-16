道奇球場、環球影城 列入2028年洛杉磯奧運賽場

洛杉磯奧運與帕運組委會宣布更多奧運場館，南加多地入選。（LA28網頁）

2028年洛杉磯奧運 與帕運組委會（Los Angeles Organizing Committee，LA28）近日公布新一波賽場名單，不只是洛杉磯市，洛縣與南加其他地方也有，「因為組委會希望鄰居一起共享奧運的正面影響」。

塞普韋達盆地休閒區（Sepulveda Basin Recreation Area）將舉行三對三籃球與現代五項；

道奇球場理所當然為（硬式）棒球；

孔雀劇院（Peacock Theater）為拳擊的初賽，決賽則移師Crypto.com Arena；

威尼斯海灘（Venice Beach）：道路自行車、馬拉松、鐵人三項；

南加大 運動中心：韻律體操；

環球影城：壁球。

另外，長堤市的阿拉米托海灘（Alamitos Beach）為沙灘排球、濱海區（Long Beach Waterfront）為射擊、會展中心（Long Beach Convention Center）是競技攀岩；

卡森市（Carson）：射箭；

安那罕：排球；

亞凱迪亞市：馬術；

波莫那市（Pomona）：板球二十20（Cricket T20）；

聖克里門提（San Clemente）：衝浪

南艾爾蒙地市（South El Monte）：飛靶射擊。

KTLA電視台指出，多個場地先前已經宣布， BMO Stadium（奧運舉行時將改名為Exposition Park Stadium）、玫瑰運動場（Rose Bowl）、洛杉磯紀念體育館（L.A. Coliseum）、Intuit Dome與SoFi Stadium。

不過，身為沙灘排球發源地的聖塔蒙尼卡，在這次名單中確定無緣，儘管市府與LA28以協商近兩年。壘球（軟式棒球）與獨木舟曲道賽將移師奧克拉荷馬市，因為洛杉磯周邊的場地太小，也不符合奧運規格。

2028年奧運的示範賽為五項運動：腰旗美足、軟硬式棒球、板球、壁球、袋棍球（lacrosse）。

在舉辦完2028年奧運後，洛杉磯市將成為第三個舉辦過三次夏季奧運的城市，前兩個是倫敦與巴黎。

LA28的執行長Reynold Hoover強調，大洛杉磯的體運文化本來就很盛行，舉辦2028年奧運除了能讓各國運動員享受高規格賽場，也能讓周邊地區盡情展現他們的一流環境。