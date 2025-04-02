加州允校方毋須公布學生性向 聯邦要查

加州的學生性向保護法，恐遭聯邦調查，還可能失去聯邦補助。（路透）

州長紐森 2024年簽署眾議會1955號修正案（AB 1955），並於2025年1月1日生效。通過法律保障，禁止各界向學校施壓，強迫校方主動告知家長，小孩已或想改變性向（gender）；州府與議會曾強調，目的在於性向不同於家中認知的，可以在學校獲得庇護。

不過此一法規最近被聯邦政府盯上，教育部 長麥克曼（Linda McMahon）聲明，部內的「學生隱私政策辦公室」（Student Privacy Policy Office）將會判定加州 是否廢弛職責，違反「家庭教育權利與隱私法」（Family Educational Rights and Privacy Act），同意學區替學生更改社會性別，並向家長隱瞞未成年人的性向。

簡稱FERPA的該法，允許家長或年滿18歲的學生，可以向學校取得個人教育紀錄（education records），學校且不得在家長同意前，向第三方公開教育紀錄。聯邦教育部一旦認定加州違法，則可以扣下對K-12學校的80億美元聯邦補助。

麥克曼指出，加州學校向家長與監護人隱瞞至關重要的學生個人資訊，不僅不道德，還會違反聯邦法律，教育部展開調查的原因，正是要積極保障家長的權力，且學生不會遭到極端變性意識形態的綁架。

沙加緬度蜂報指出，川普就任總統後，就不斷發動行政命令，意圖推翻對LGPTQ+社群的法律屏障。加州1955號修正案簽署後，早已引起Moms For Liberty等親權倡議團體的反對，成為聯邦政府的新一波目標並不意外。

紐森辦公室與加州教育廳都指出，1955號修正案與家庭教育權利與隱私法並無扞格，加州並不是禁止學校提供學生個資給家長，只是禁止強迫學校公開，「家長仍然可以依聯邦法獲知學生的教育紀錄」。不過聲明仍然酸了一下聯邦教育部，「如果貴部還有人手，大可快速一探究竟」。

教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）聲明，加州的學生有權安全地上學，但就他所知，許多學生與家庭的安全遭到強迫公開的影響，但他要再重申一次，LGBTQ+學生與家庭都受保護，也受人愛。強迫公開（forced outing）意指，當事人不願意公開多元性向，但被強迫公告周知。