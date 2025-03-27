70年Ak-mak芝麻脆餅停產 粉絲傷心

不起眼但深受喜愛的加州餅乾Ak-mak停產了。（取自amazon.com）

Ak-mak是一種平淡無奇的小餅乾，但它的悄然消亡卻讓遠在加州 中部發源地以外的粉絲們傷心不已。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這款在佛萊斯諾（Fresno）地區生產了70多年的芝麻脆餅，最近幾周從商店貨架和網絡平台上消失了。該麵包店的網站仍在運行，沒有提及停產一事，但在社交媒體上，Ak-mak的忠實擁護者們意識到 Ak-mak已經不復存在。

據「佛萊斯諾蜜蜂報」（Fresno Bee）報導，Ak-mak 四代亞美尼亞裔 美國人中的第三代經營者蘇基安（Tanny Soojian）簡單地說：「我老了，就把它關了」。

據公司網站介紹，他們一家於1936年搬到加州，創辦了一家麵包店，專門生產亞美尼亞麵包和餅乾。Ak-mak餅乾的賣點是簡單--全麥、低脂肪、用蜂蜜而不是精製糖製作。美食網站Epicurious上的一篇讚美文章將其描述為 「堅固 」和 「有營養」，並總結（雖然誇大了它的壽命）：「Ak-Mak幾個世紀以來一直廣受歡迎，對此只有沒吃過它的人才會感到驚訝。」

近年來，位於二手車交易市場和輪胎店之間的桑格（Sanger）工廠，向Safeway、Raley's、Trader Joe's、Whole Foods、紐約的Gristedes和南加 州最受歡迎的雜貨商Erewhon等銷售商，出售黃藍相間的餅乾。

2015年，這種餅乾成為洛杉磯地區一起凶殺案的標誌。在一名前室友的前男友死在她格倫代爾的家中後，自稱是 Ak-mak企業繼承人的Sparkle Soojian承認犯有過失殺人罪。