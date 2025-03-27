我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

70年Ak-mak芝麻脆餅停產 粉絲傷心

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不起眼但深受喜愛的加州餅乾Ak-mak停產了。（取自amazon.com）
不起眼但深受喜愛的加州餅乾Ak-mak停產了。（取自amazon.com）

Ak-mak是一種平淡無奇的小餅乾，但它的悄然消亡卻讓遠在加州中部發源地以外的粉絲們傷心不已。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這款在佛萊斯諾（Fresno）地區生產了70多年的芝麻脆餅，最近幾周從商店貨架和網絡平台上消失了。該麵包店的網站仍在運行，沒有提及停產一事，但在社交媒體上，Ak-mak的忠實擁護者們意識到 Ak-mak已經不復存在。

據「佛萊斯諾蜜蜂報」（Fresno Bee）報導，Ak-mak 四代亞美尼亞裔美國人中的第三代經營者蘇基安（Tanny Soojian）簡單地說：「我老了，就把它關了」。

據公司網站介紹，他們一家於1936年搬到加州，創辦了一家麵包店，專門生產亞美尼亞麵包和餅乾。Ak-mak餅乾的賣點是簡單--全麥、低脂肪、用蜂蜜而不是精製糖製作。美食網站Epicurious上的一篇讚美文章將其描述為 「堅固 」和 「有營養」，並總結（雖然誇大了它的壽命）：「Ak-Mak幾個世紀以來一直廣受歡迎，對此只有沒吃過它的人才會感到驚訝。」

近年來，位於二手車交易市場和輪胎店之間的桑格（Sanger）工廠，向Safeway、Raley's、Trader Joe's、Whole Foods、紐約的Gristedes和南加州最受歡迎的雜貨商Erewhon等銷售商，出售黃藍相間的餅乾。

2015年，這種餅乾成為洛杉磯地區一起凶殺案的標誌。在一名前室友的前男友死在她格倫代爾的家中後，自稱是 Ak-mak企業繼承人的Sparkle Soojian承認犯有過失殺人罪。

加州 亞裔 南加

上一則

聖蓋博市 去年財政、交通表現佳

下一則

涉工資盜竊 Uber和Lyft恐賠數十億

延伸閱讀

缺蛋也不怕 用這三種替代食材做出美味餅乾

缺蛋也不怕 用這三種替代食材做出美味餅乾
蒙地貝婁亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑 列加州歷史地標

蒙地貝婁亞美尼亞種族滅絕烈士紀念碑 列加州歷史地標
IBM中國投資公司正式停工停產 稱不影響在華業務

IBM中國投資公司正式停工停產 稱不影響在華業務
誰忽略了孩子

誰忽略了孩子
NBA／詹皇為何離開熱火？韋德：總管不准他吃巧克力餅

NBA／詹皇為何離開熱火？韋德：總管不准他吃巧克力餅
狂吃炸物、餅乾致高血脂 反式脂肪更推高體內壞膽固醇

狂吃炸物、餅乾致高血脂 反式脂肪更推高體內壞膽固醇

熱門新聞

數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了