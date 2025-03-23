特斯拉網約車執照 加州批准 但不得用自駕車

加州公共用事業委員會批准了特斯拉網約車服務執照。圖為特斯拉計程車Cybercab。（美聯社）

特斯拉 （Tesla）計畫在加州 推出網約車 服務，去年底向加州提出營業執照申請，近日已獲得批准。

彭博社表示，加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）18日發出電子郵件表示，他們已批准特斯拉申請的「交通包車服務業者執照」（transportation charter-party carrier permit），將使特斯拉有權先使用公司自有車輛接送員工，未來再擴大到服務公眾。

彭博社上個月報導，為開闢新收入來源，特斯拉已向加州公用事業委員會申請營業執照，準備推出計程車和網約車服務，與Uber、Lyft和Waymo等公司競爭。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾表示，特斯拉將於6月在德州奧斯汀推出自駕計程車服務，並計畫在今年年底前在加州推出這項服務，但沒有透露具體細節。

加州公用事業委員會表示，核發給特斯拉的新執照與網約車業者使用的執照不同，它不允許特斯拉使用自動駕駛車輛提供服務。受到執照被批准的消息鼓舞，特斯拉股價18日扭轉了盤後下跌的趨勢，上漲了0.4%。

馬斯克去年底在與投資人舉行的電話會議上表示，公司已開始使用特斯拉開發的應用程式，為灣區的員工提供配有安全駕駛的交通接送服務。

彭博社表示，先提供有人類駕駛的網約車服務，有助為特斯拉最終在加州推出自駕計程車服務鋪平道路。目前在加州提供自駕計程車服務的暫時只有Waymo。

由於產品線日趨老舊，以及馬斯克與川普關係密切引發人們強烈杯葛，特斯拉電動車銷量正面臨嚴重下滑，因此，特斯拉決定在自動駕駛、機器人和人工智慧等方面下大賭注。