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北加出現2麻疹病例 同為家人曾出國 1人是高中生

編譯胡立宗／綜合報導
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索莫維爾高中校園。（KCRA電視台畫面截圖）
索莫維爾高中校園。（KCRA電視台畫面截圖）

杜倫姆縣（Tuolumne County）出現兩個新的麻疹病例，患者是同一家的成人與未成年人。兩人前些日子曾經出國，是否接種疫苗仍不明確。

該縣公衛官員指出，可能接觸病患的處所是Summerville High School與Adventist Health Sonora Emergency Department。高中校園的高風險日期為3月10日與11日，醫院急診為3月15日至16日清晨。

衛生官員表示，麻疹傳染力很強，接觸者必須注意身體變化，並確定自己接種過最新的疫苗。高風險區接觸到病原的未接種者，潛伏期是7天至21天。接觸者超過21天都沒出現症狀就代表沒事了。

索莫維爾聯合高中學區（Summerville Union High School District）總監 Michael Merrill告訴KCRA，Summerville High School的學生是受感染者之一 ，因此學區已經要求學生全面接種疫苗。

他說，學區會與杜倫姆縣公衛局密切合作，以找出學生、教員、社區中可能被感染的人，學區認真看待學生、教員、社區的健康與安全，也可能重新啟用新冠疫情時期的防疫措施。

總監表示，學校現在每天下課後都會對教室、巴士全面清潔消毒，確保校區的安全，讓明天上課的學生不必擔心。

學區 疫苗 疫情

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