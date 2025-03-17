金價上漲 長者成「黃金騙局」目標 損失上億

黃金詐騙案也在不斷增多，美國長者僅在去年一年就被騙走1億2600萬美元。（示意圖取自Pexels/Michael Steinberg ）

據KTLA電視台報導，金價 預計在未來幾個月，將上漲至每盎司超過3100美元；與此同時，詐騙者正利用人們對黃金的興趣來騙取錢財。

報導稱，由於川普總統徵收關稅並引發與其他國家的貿易戰，全球經濟陷入不確定性，人們對黃金的熱情激增。黃金詐騙案也在不斷增多，美國長者僅在去年一年，就被騙走1億2600萬美元。這些上當受騙的長者中，許多人因為太害怕或羞恥，不願站出來報告損失。

去年，一名34歲的加州 華男孫文輝（Wenhui Sun，音譯），冒充聯邦調查員多次接觸馬里蘭州一名年長女性，說服對方將價值80萬美元的資產全部兌換成金條，以保護其銀行帳戶免遭盜竊。

緬因州 Cumberland警察局長拉姆齊 (Charles Rumsey) 近日逮捕涉嫌清空居民銀行帳戶的嫌犯。拉姆齊表示，一位居民來到警局報案，稱被騙了10多萬美元。拉姆齊相信有一群人合謀，讓這位居民以為騙子在為她行事。

拉姆齊說：「他們惡意接管了她的電腦，讓她相信他們是微軟的電腦工程師，為保證她的錢的安全，他們需要讓她把錢從金融機構取出來，兌換成黃金，然後他們派一名快遞員來取走這些黃金，並把它帶到華盛頓特區保管。」

同樣的騙局正在全國各地發生。彈出式廣告很能唬人，尤其是對長者，迫使他們撥打廣告上的電話尋求幫助。騙子告訴受害者他們的錢不安全，可以協助受害者解除風險。接下來，快遞員被派去取金條，表面上是將其送到更安全的銀行，實則捲走全部黃金。

但這些被捕的快遞員，往往是詐騙組織中的底層人物。目前，聯邦調查局(FBI)正在調查印度的兩個電話中心，他們已經追蹤到部分黃金詐騙案的源頭。當局警示人們不要點擊彈出式廣告或電子郵件中的鏈接。