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加州擬動支一般預算34億 支應Medi-Cal收支落差

編譯胡立宗／綜合報導
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Medi-Cal收支失衡。（本報資料照片）
Medi-Cal收支失衡。（本報資料照片）

加州醫保（Medi-Cal）出現34億美元的收支落差，而州長紐森打算動支一般預算（general fund）。共和黨籍議員指摘，正是因為Medi-Cal支應非法移民的醫療費用，才會導致財務吃緊。

CalMatters指出，Medi-Cal 納保160萬名無證移民，每年增加85億美元經費，加上加州財政吃緊，聯邦又可能砍援助，才會導致Medi-Cal出現收支問題。

前任州長布朗在2016年決定，Medi-Cal納入無證子女。現任州長紐森則承諾，不論是否有公民身分，都應該獲得醫療照護。

參議會少數黨領袖瓊斯（Brian Jones）則說，民主黨人與州長把非法進入美國的人當成優先對象，卻輕忽合法移民與公民。

加州財政廳發言人H.D. Palmer承認，Medi-Cal的開銷確實增加，部分原因是納保的無證移民增多，但他們同時也繳了85億美元的稅，收支不衡還有Medi-Cal成本增加等原因，而「加州不是唯一面對財政問題的州」。

議會附屬的中立機關「立法分析辦公室」（Legislative Analyst's Office）則指出，過去四年納保的長者，人數明顯增加，因為他們可能需要更複雜與昂貴的療程。

非法移民 加州 紐森

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