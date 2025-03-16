聖路易奧比斯波理工州大 錄取率最低

數據顯示，聖路易奧比斯波理工州大是加州州大系統中錄取率最低的分校。（取自谷歌地圖）

加州 州立大學（CSU，以下簡稱州大）是美國最大的四年制公立大學系統，去年至少有超過18萬名高中生申請入讀。根據州大公布的加州各公私立高中詳細錄取數據，舊金山 紀事報計算出過去三個學年加州各高中的各所州大錄取率高低。

數據顯示，雖然整個州大的錄取率高達96%，但最受歡迎和最搶手的分校錄取率顯然低得多，例如聖路易奧比斯波理工州大（Cal Poly San Luis Obispo）和聖地牙哥 州大（San Diego State）。此外，申請學生畢業自哪所高中和他們希望選讀哪個科系，也會使錄取率產生很大差異。

整體而言，聖路易奧比斯波理工州大是州大系統中錄取率最低的分校，過去三個學年平均僅錄取了約28%的加州高中畢業生，不輸一些加大（UC）大學。錄取率第二低的是聖地牙哥州大，只有32%。

不過，不同高中的聖路易奧比斯波理工州大錄取率各不相同。以舊金山為例，公立高中菲利普和薩拉波頓學術高中（Philip and Sala Burton Academic High School）過去三年的聖路易奧比斯波理工州大錄取率高達60%，勝過舊金山學術成績最優秀公校洛威爾高中（Lowell High School）的30%，和私立利克威爾默丁學校（Lick Wilmerding School）的51%。

數據顯示，洛杉磯縣高中的聖路易奧比斯波理工州大錄取率比北加州高出許多，最高的是傳統大學預備高中（Heritage College-Ready High）的86%，第二是奧加莫漢博士聯合高中（Alliance Dr. Olga Mohan High）的81%，還有其他八所高中的錄取率在60%以上。

不過，聖路易奧比斯波理工州大各科系的錄取率有很大的差別。例如，該校心理學系錄取率只有11%，電腦科學系錄取率只有14%，但公共事務與服務學系的錄取率高達56%。