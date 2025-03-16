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聖路易奧比斯波理工州大 錄取率最低

編譯廖宜怡／綜合報導
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數據顯示，聖路易奧比斯波理工州大是加州州大系統中錄取率最低的分校。（取自谷歌地圖）
數據顯示，聖路易奧比斯波理工州大是加州州大系統中錄取率最低的分校。（取自谷歌地圖）

加州州立大學（CSU，以下簡稱州大）是美國最大的四年制公立大學系統，去年至少有超過18萬名高中生申請入讀。根據州大公布的加州各公私立高中詳細錄取數據，舊金山紀事報計算出過去三個學年加州各高中的各所州大錄取率高低。

數據顯示，雖然整個州大的錄取率高達96%，但最受歡迎和最搶手的分校錄取率顯然低得多，例如聖路易奧比斯波理工州大（Cal Poly San Luis Obispo）和聖地牙哥州大（San Diego State）。此外，申請學生畢業自哪所高中和他們希望選讀哪個科系，也會使錄取率產生很大差異。

整體而言，聖路易奧比斯波理工州大是州大系統中錄取率最低的分校，過去三個學年平均僅錄取了約28%的加州高中畢業生，不輸一些加大（UC）大學。錄取率第二低的是聖地牙哥州大，只有32%。

不過，不同高中的聖路易奧比斯波理工州大錄取率各不相同。以舊金山為例，公立高中菲利普和薩拉波頓學術高中（Philip and Sala Burton Academic High School）過去三年的聖路易奧比斯波理工州大錄取率高達60%，勝過舊金山學術成績最優秀公校洛威爾高中（Lowell High School）的30%，和私立利克威爾默丁學校（Lick Wilmerding School）的51%。

數據顯示，洛杉磯縣高中的聖路易奧比斯波理工州大錄取率比北加州高出許多，最高的是傳統大學預備高中（Heritage College-Ready High）的86%，第二是奧加莫漢博士聯合高中（Alliance Dr. Olga Mohan High）的81%，還有其他八所高中的錄取率在60%以上。

不過，聖路易奧比斯波理工州大各科系的錄取率有很大的差別。例如，該校心理學系錄取率只有11%，電腦科學系錄取率只有14%，但公共事務與服務學系的錄取率高達56%。

加州 舊金山 聖地牙哥

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