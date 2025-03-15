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State Farm調漲案起死回生 4/8辦公聽會

洛杉磯訊
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State Farm計畫調漲加州房屋保險費率22%，引發消費者不滿，加州保險廳將於4月8日舉行聽證會審查漲價合理性。（取材自abc7電視台畫面）
State Farm計畫調漲加州房屋保險費率22%，引發消費者不滿，加州保險廳將於4月8日舉行聽證會審查漲價合理性。（取材自abc7電視台畫面）

面對近年來自然災害頻發與保險市場動盪，州農保險（State Farm）擬將約100萬名加州房屋保險客戶的保費上調22%，理由是避免財務惡化。加州保險廳強調，此舉將影響廣大房主，要求該公司4月8日的公開聽證會上提交詳細數據，證明漲價合理性，最終決定將由加州保險廳廳長萊拉（Ricardo Lara）裁定。

根據外媒ABC7報導，State Farm為加州最大房屋保險公司，持有約100萬份房屋保單。該公司表示，近年來因極端氣候造成的財務壓力不斷增加，若無法調整費率，將面臨嚴峻的財務困境，甚至可能被迫終止部分保單，使受影響的房主只能依賴加州政府提供的最後手段保險。

萊拉指出，State Farm的退出將對市場造成嚴重衝擊，其他保險公司難以承接其龐大客戶群，有必要進一步了解該公司財務狀況及風險評估方式。他強調，監管機構的職責是確保保險市場穩定，並在保險公司與消費者利益之間取得平衡。「State Farm聲稱致力服務加州客戶並恢復財務穩定。我希望該公司及其母公司能夠承擔應有的責任，而非單方面將財務壓力轉嫁給消費者。」他表示，此次公開聽證會將確保決策過程透明。根據會議紀錄，萊拉本周曾在私人會議中建議State Farm母公司注資5億美元，以緩解財務壓力。State Farm則表示，若調整方案獲得批准，該公司將「至少一年內」停止取消或不續約現有保單，以穩定市場。

此次調漲計畫引發消費者權益團體的強烈反對。消費者監督機構（Consumer Watchdog）指出，22%的保費增幅可能導致房主每年額外支付約600美元，並強調若保險廳批准調整方案，他們將提出異議。根據State Farm提案，緊急費率調整涵蓋多個類別，包括房主保險費率上調22%、出租業主保險費率增加38%，以及租戶保險費率提高15%。若獲批准，新費率將6月生效。

近年來，加州保險市場因野火頻發而陷入動盪，州府正努力吸引保險公司持續營運。2023年，包括State Farm在內的多家保險公司因火災風險上升，決定不再簽發新的住宅保單。為改善市場環境，萊拉去年公布一系列監管新規，允許保險公司適度調漲保費，以換取在高風險地區提供更多保單，並已於今年生效。

State Farm高層表示，公司財務狀況在洛杉磯野火發生前已陷入困境，去年財務評級遭下調，盈餘帳戶過去10年減少50億美元。該公司2023年向保險廳申請調漲30%保費，目前仍在審議中。今年的洛杉磯野火加劇財務壓力。該火災被認為是美國史上最嚴重的天災之一，該公司截至上月已支付9500起索賠案件，賠付金額達17億5000萬美元，總損失估計超過70億美元。火災發生後，State Farm盈餘從2024年底的10億4000萬美元驟降至4億美元，目前依賴盈餘及再保險支應索賠。

State Farm表示，此次聽證會將成為加州保險市場的重要轉捩點，未來保費走向仍存變數。加州保險廳強調，決策將以市場穩定及消費者權益為優先考量，確保加州保險業的長期可持續發展。

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