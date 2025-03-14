關稅衝擊 加州杏仁業者面臨不確定性

美國新關稅可能影響出口，加州杏仁種植業者面臨巨大的不確定性。（美聯社）

長期以來，加州 杏仁種植業者必須應付天候和水源的不確定性，如今，他們又面臨了新的不確定性：貿易戰帶來的後果。

美聯社報導，加州超過四分之三的杏仁用於出口，是世界最大杏仁生產地，占全球供應量的80%，加徵關稅 勢必對加州的杏仁出口業造成嚴重影響，連帶對加州經濟產生連鎖效應。

川普 的舉動已引發美國貿易夥伴的報復。例如，中國已對川普加徵關稅作出回應，再次提高對美國杏仁徵收的關稅，還表示將對美國的雞肉、小麥、玉米和棉花加徵15%關稅，對美國的高粱、大豆、豬肉、牛肉、海鮮、水果、蔬菜和乳製品加徵10%關稅。

農業經濟學家暨戴維斯加大名譽教授卡特（Colin Carter）說：「如果我們對印度、歐盟、中東部分地區發動貿易戰，那麼，加州杏仁產業將遭受嚴重打擊，其價格將進一步下跌。然後，我們將看到果園被毀、農場消失、中谷許多農場等待被抛售。」

川普第二任期上任才幾周就宣布將對中國產品加徵10%關稅，對加拿大和墨西哥產品徵收25%關稅（現已延後到4月初）。川普還威脅要擴大貿易戰，對一系列產品徵收相應關稅，以回敬其他國家對美國產品徵收的關稅。

美聯社指出，杏仁是加州最大宗的農產品出口，加州農業數據顯示，加州2022年杏仁出口額為47億美元，其中約一半銷往歐洲和印度。

杏仁專家表示，繼續維持和開拓其他出口市場對加州杏仁業而言十分重要。加州杏仁委員會（Almond Board of California）發言人庫許曼（Rick Kushman）說：「雖然中國是一個重要的市場，但加州杏仁出口市場有100多個國家，因此，維持多元化出口政策非常重要。」

加州中谷盛產農作物，包括各類蔬菜、水果和杏仁，是美國主要的農產品來源。當地許多農民傾向支持共和黨，他們對川普一些政策表示歡迎，特別是為加州農田提供更多用水。

美聯社表示，加州杏仁現在在中國面臨被課徵高達35%關稅的命運，這是因為川普在第一任期時對中國產品徵收關稅，北京於是也對加州杏仁徵收關稅的緣故。專家稱，此舉導致當地販售的加州杏仁價格高於澳洲堅果，使澳洲堅果在中國的市場占有率上升，而加州杏仁對中國的出口則有所下降。

加州紐曼市（Newman）Stewart & Jasper Orchards銷售總監威廉斯（Zachary Williams）表示，受到中國加徵加州杏仁關稅的影響，加州杏仁出口商已將重心移往其他市場。他指出，加拿大買家目前正趕在新關稅生效前大肆搶購加州杏仁。他還表示，印度若也打算提高杏仁關稅，可能使當地消費者認為太貴而減少購買。

威廉斯稱，關稅是一項挑戰，但更大的挑戰是杏仁業者面對的巨大不確定性。威廉斯說：「不確定性的問題比關稅來得大，無法掌握未來發展，使制定計畫變得更加困難。」