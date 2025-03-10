州府掃蕩425次 破獲大麻5.3億元

州長辦公室近日宣布，2024年對非法大麻 共進行了425次搜查行動，查獲市價5億3400萬美元的非法大麻。雖然查緝行動不斷，合法大麻產量也在增加，但非法大麻的量成長更快，已經威脅到合法大麻的生存。

執法方式分為三個面向：室內種植、室外種植、銷售管道清查，分別查獲價值2億6900萬美元、1億9800萬美元、1700萬美元的非法大麻。

加州 58縣中，洛杉磯縣是價值最高的，達1億400萬美元。其次是屋崙（Oakland）所在的阿拉米達縣 ，價值1億100萬美元。

2019年至2024年，加州共破獲並銷毀160萬磅的非法大麻，價值28億美元；超過1400次的行動中，共查獲632件槍械、逮捕733人。

・＊合法＊大麻生存難

加州大麻管制局（California Department of Cannabis Control）2025年1月的「大麻市場展望報告」指出，合法大麻產業迄今仍面臨非法大麻的嚴重威脅，雖然大麻早在2016年就已經除罪化了。

2024年，合法業者的大麻產量為140萬磅，年增11.8%；但非法大麻產量1140萬磅，導致市場價格下跌。

報告也指出，規費與銷售稅過高是合法大麻難以兢爭的主要因素，地方加徵的稅率經常超過30%，加計加州州稅等，占了躉售價格的77.5%。然而同樣受管制的酒與菸，稅只占躉售價格的8.4%與29.5%。

另外，民意也呈現弔詭的態勢：2023年6月公共政策研究院（Public Policy Institute of California）的民調 顯示，64%的加州人認為使用大麻合法，但當問到願不願意合法大麻農場開在家附近時，支持比卻降到56%。