小雛鳥破殼而出…大熊湖白頭鷹夫妻迎來三隻寶寶

大熊湖白頭鷹賈姬第三隻雛鳥日前順利破殼而出。（大熊谷之友直播截圖）

巴沙迪那星報報導，大熊湖（Big Bear）知名白頭鷹夫妻賈姬（Jackie）和影子（Shadow）迎來第三隻寶寶。根據「大熊谷之友」（Freinds of Big Bear Valley）直播影片，8日（周六）上午，一隻小雛鳥破殼而出，另兩隻雛鳥已分別於3日（周一）和4日（周二）出生。

大熊谷之友在臉書（Facebook）發文表示，「昨天一整天，第三隻雛鳥一直努力破殼而出，每個人興奮地等待著，隨著殼洞愈來愈大，直至凌晨2時11分，雛鳥終於現出身影，牠的身體開始變乾，但尚未完全脫離蛋殼。」

「賈姬整晚小心守護著這個過程，將小雛鳥緊緊藏在身下，同時替自己爭取一些睡眠。今天清晨6時13分首次餵食中，第三隻鳥寶寶才正式亮相。」當天有超過6萬1000人觀賞整個直播過程。鷹是猛禽，象徵著美國。從鏡頭中還可看見，背景裡有兩條魚，提供牠們充足的食物。

臉書貼文還寫道︰「三隻可愛的毛茸茸小傢伙全都清楚可見，坐著準備吃早餐。牠們看起來身體乾爽、健康且充滿活力。牠們在爭奪位置時，最後出生的雛鳥還能倚靠蛋黃維持幾天養分。」三年前，賈姬的其中一隻存活的幼崽「精神」（Spirit ）飛離了俯瞰大熊湖的巢穴。2023年和2024年賈姬產下的蛋均未能孵化。