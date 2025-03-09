汽車紮營進駐紅杉國家公園 夜宿氣流野營尾車 舒適親近天然美景

AutoCamp紅杉國家公園營區的環境 。(autocamp.com)

2013年在聖塔芭芭拉開設第一個營區的「汽車紮營」（AutoCamp）極受大眾歡迎，如今已有八個營地可供選擇，最新的一個就在紅杉國家公園（Sequoia National Park）入口外面幾哩處。

舊金山紀事報報導，AutoCamp是豪華的「紮營方式」，它在以天然美景出名的野外地點，提供像旅館一樣舒適的住處，標準的過夜宿所是31呎長的「氣流野營尾車」(Airstream trailer) ，在某些地點還可以住在小木屋（cabins）裡。

最新的紅杉公園景點，位於維塞利亞（Visalia）以東的三河鎮（Three Rivers）卡威亞河（Kaweah River）之畔，距紅杉國家公園入口約 15 分鐘車程，距離公園最著名的巨型紅杉景點「謝爾曼將軍」（General Sherman）約 1 小時 15 分鐘車程。

AutoCamp 首席行銷長特基（Bryan Terzi）表示，本營地共有85間住所，其中包括「專為尋求舒適而又充滿冒險體驗的家庭和團體設計的雙層床房（bunk rooms）」。園區中心是一個3350平方呎的俱樂部會所，裡面有一間休憩廳（lounge）、壁爐、廚房和進餐區。園區還設有室外游泳池、火坑和免費自行車租賃（free bicycle rentals）服務。

特基表示，這裡也很適合舉辦婚禮、公司業務合併休閒會議和其他活動。住宿價格若以3月下旬某個星期五為例，Airstream套房住一晚一家四口的起價是290美元。AutoCamp網站上表示，2025年有些訂房可以享受到最高35%的折扣，戶外活動愛好者應該盡早訂房。

已開放的加州 營區還包括優勝美地 （Yosemite）、約書亞樹（Joshua Tree）和圭內維爾（Guerneville）。AutoCamp很快就會在德州 丘陵之鄉（Hill Country）開設一個新營地。

但特基表示AutoCamp肯定會繼續在加州擴張：「加州是一個非常重要的地區，既擁有成熟的露營文化，又對全新、高級的戶外體驗有著很高的需求，我們看到了在加州各地開設更多營地的巨大潛力，為客人提供更多與大自然親密接觸的方式。」