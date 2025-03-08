我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

NBA湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼史上最高

油商哄抬油價罰5000萬 被坑民眾可獲償

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加民眾可望獲得哄抬油價的和解賠償。（美聯社）
南加民眾可望獲得哄抬油價的和解賠償。（美聯社）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）近日提醒南加民眾，如果在2015年2月20日至11月10日間加過油，就可向加州政請領賠償，因為油商終於給付賠款，為當年的哄抬油價付出代價。

涉及的縣份包括，洛杉磯縣、聖地牙哥縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、寇恩縣、范杜拉線、聖塔芭芭拉縣、聖路易奧比斯波縣與帝王縣，每個人可獲得的賠償金額未定，因為要看最後有多少人聲請總額5000萬美元的和解金。

邦塔強調，加州不容許擾亂市場秩序的商家，也不能讓這些犯事者置身事外，涉及的廠商包括Vitol、SK Energy Americas、SK Trading International。

媒體El Adelantado指出，過去的哄抬需要追究，未來的哄抬也需要防堵，加州眾議會剛通過的新議案中，就有調控油價的案子，不過仍待參議會同意，才能送交州長簽署。

議案將賦予加州能源管理部門，要求油廠隨時保持一定的儲備量，特別是在煉油廠進行年度歲修之際，足夠的存量可以避免油價突然暴增。眾議會要求能源管理部門在2025年7月1日前提交草案，說明增加油品供給的辦法。

加州 油價 南加

上一則

商家監視定價偷漲價 加州擬立法禁止

下一則

浪琴錶軍旗系列 Henry Cavill任品牌形象大使

延伸閱讀

憂全球能源供需前景 油價漲

憂全球能源供需前景 油價漲
華生機器人競賽隊 蟬聯VEX IQ加州賽初中組冠軍

華生機器人競賽隊 蟬聯VEX IQ加州賽初中組冠軍
關稅戰 加州肉商可能獲益 但農民憂心忡忡

關稅戰 加州肉商可能獲益 但農民憂心忡忡
海狸鼠入侵成災 加州府籲多吃「像兔肉或黑火雞肉」

海狸鼠入侵成災 加州府籲多吃「像兔肉或黑火雞肉」
房東禁收特定額外費用 加州新法4/1上路

房東禁收特定額外費用 加州新法4/1上路
敢捕食牠嗎？小物種入侵成災加州政府籲多吃

敢捕食牠嗎？小物種入侵成災加州政府籲多吃

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多10元以下商品 這五款最值得入手

2025-02-28 20:31

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對