油商哄抬油價罰5000萬 被坑民眾可獲償

南加民眾可望獲得哄抬油價的和解賠償。（美聯社）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）近日提醒南加 民眾，如果在2015年2月20日至11月10日間加過油，就可向加州政請領賠償，因為油商終於給付賠款，為當年的哄抬油價 付出代價。

涉及的縣份包括，洛杉磯縣、聖地牙哥縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、寇恩縣、范杜拉線、聖塔芭芭拉縣、聖路易奧比斯波縣與帝王縣，每個人可獲得的賠償金額未定，因為要看最後有多少人聲請總額5000萬美元的和解金。

邦塔強調，加州不容許擾亂市場秩序的商家，也不能讓這些犯事者置身事外，涉及的廠商包括Vitol、SK Energy Americas、SK Trading International。

媒體El Adelantado指出，過去的哄抬需要追究，未來的哄抬也需要防堵，加州眾議會剛通過的新議案中，就有調控油價的案子，不過仍待參議會同意，才能送交州長簽署。

議案將賦予加州能源管理部門，要求油廠隨時保持一定的儲備量，特別是在煉油廠進行年度歲修之際，足夠的存量可以避免油價突然暴增。眾議會要求能源管理部門在2025年7月1日前提交草案，說明增加油品供給的辦法。