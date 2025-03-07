南加大研究：與較冷地區相比 極熱地區老人衰老得更快

科學家發現，生活在極熱地區的老年人比生活在較冷地區的老年人老得快。（美聯社）

根據南加大 一項新研究，從生物學角度來看，生活在極熱地區的老年人可能比生活在較冷地區的老年人衰老得更快。這個發現進一步說明了極端高溫對老年人健康的負面影響。

這項研究結果5日發表在「科學進展」期刊（Science Advances）上，它強調城市和社區必須採取措施保護老年居民，以應對因為氣候變遷 變得愈來愈常見的極端高溫事件。

研究報告第一作者崔恩英（Eunyoung Choi，音譯）表示，這些措施對史上從未經歷過極端高溫的地區而言尤其急迫，例如加州 灣區。他說，措施可以是簡單的改變，例如在公車站增加更多遮蔭處，或是在極端高溫天氣發生時送餐到府給老年人。

崔恩英說：「這些簡單的措施確實可以挽救生命。隨著極端高溫變得愈來愈普遍，我們需要更積極主動設計一些能保障人們安全的環境，而不是只會一昧被動應對。」

這項研究的對象是居住在美國各地約3600名年滿56歲的民眾，表徵遺傳學年齡（epigenetic age）是研究重點。與實際年齡不同，表徵遺傳學年齡是生物老化的一項衡量標準，可以顯示身體在分子和細胞層面上的功能如何。

根據研究結果，生活在經常出現極端高溫地區（每年至少有140天的氣溫超過華氏90度）的老年人，其老化速度比生活在較冷地區（每年極端高溫天數少於10天）的老年人快14個月。報告表示，即使考慮了收入、族裔、吸菸、飲酒等在生物學上能影響衰老差異的因素，高溫與衰老之間的關聯性依然存在。

崔恩英說：「這說明，長期暴露在高溫下可能對人體的衰老過程產生重大影響，類似其他主要生活方式和環境壓力會使人老得快一樣。」

崔恩英還表示，這項研究顯示，極端高溫可能讓人們付出「無聲代價」，它造成的損害可能在累積多年後導致人們產生疾病和喪失某些能力。

他說：「透過關注表徵遺傳學年齡，我們希望揭開高溫對人體的隱藏影響，它可能是人們健康產生大問題之間的重要前兆。」