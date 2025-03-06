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被拖吊車久未認領遭拍賣 加州車管局去年獲利逾800萬元

編譯林思牧／綜合報導
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如此豪奢的經典跑車，被拖吊後竟無人認領? (lamborghini.com)
如此豪奢的經典跑車，被拖吊後竟無人認領? (lamborghini.com)

加州車管局DMV透過拍賣被拖走的汽車獲利，車主卻被蒙在鼓裡。DMV到底靠這種方式賺到多少錢呢？

CalMatters報導，2023年，一輛藍寶堅尼(Lamborghini) Murciélago Roadster 被拖走後，奇怪的是一直無人認領。這輛經典跑車在托倫斯(Torrance)的拖車場停了五個月，因此讓拖車公司有權出售它。此次出售使該公司收回了拖車、倉儲和留置權出售(lien sale)的成本約1萬1332美元。但剩下的錢還很多：9萬9668美元，這筆錢交給了DMV。

CalMatters 的調查發現，DMV不會通知車主此類銷售的收益，也沒有義務這樣做。根據CalMatters對DMV數據的分析，從2016年初到 2024年秋季，DMV從拍賣的近5300輛汽車中收到了超過800萬美元。2016年，DMV記錄了76萬美元的銷售額。數據顯示，到2023年，這一數字已成長約76%，達到133萬美元。

不過並非所有的拖吊車輛都像藍寶堅尼那麼豪華，但其中許多拖吊公司為州政府帶來了不少錢。這些錢對它們的前任主人來說可能沒什麼意義，大多數的車都不值什麼錢。

DMV 拍賣 加州

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