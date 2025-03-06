我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

南加大收購猶太機構 擴大校區

記者趙健/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
希伯來聯合學院-猶太宗教研究所（HUC）洛杉磯校園。（谷歌地圖）
希伯來聯合學院-猶太宗教研究所（HUC）洛杉磯校園。（谷歌地圖）

南加大（USC）近日斥資約3460萬美元，收購希伯來聯合學院-猶太宗教研究所（Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion，簡稱HUC ）洛杉磯校園的大部分區域。多年來入學人數持續下降及財務壓力加劇，讓HUC這所歷史悠久的猶太教育及研究機構面臨嚴峻挑戰。

HUC是美國極具影響力的猶太宗教學院，由改革派宗教領袖Isaac Mayer Wise拉比（Rabbi）1875年創建。其洛杉磯校園Jack H. Skirball開設於1954年，位USC Exposition Park校區隔壁，是一座將古典元融入到現代主義簡潔、流線型設計中的優美建築。

HUC 2月26日透過新聞稿宣布這筆交易，USC收購的區域，包括東側校區在內的大部分校園空間，而HUC將保留西側校區的所有權。USC會將收購的校區回租給HUC。校方表示，該交易將使校園得到改造，並為學術計畫提供更現代化及更具成本效益空間。HUC洛杉磯學院院長Joshua Garroway拉比表示，此次出售將使該機構能夠更好履行其培養拉比和猶太社區領袖的使命。

在這筆交易中，USC將增加對HUC的捐贈，使學院能夠升級必要基礎設施。校園改造計畫包括升級技術設施和為建築內部提供更多自然光。負責這項翻修工作的是出生以色列、在加州長大的建築師Hagy Blezberg，他之前的項目包括目前正在威尼斯海灘建造的洛杉磯猶太聯合會BAR社區中心和洛杉磯大屠殺博物館。

據USC官網介紹，該校自1972年與HUC在學術上展開合作以來，夥伴關係維持半個世紀之久，並於2022年簽署新一期25年合作協議。雙方的合作內容包括：HUC Louchheim猶太研究學院成為USC的大學猶太研究項目；USC博士生可以在HUC註冊學分課程；USC學生還可以使用HUC圖書館，它是全美最大的猶太圖書館之一，藏書70萬冊；HUC管理學院的學生，可以在USC攻讀雙研究生學位；HUC學生可以透過USC組織活動。

猶太 洛杉磯 圖書館

上一則

車保險桿貼紙愈怪愈好 商機數百萬

下一則

好康報您知／心安超市（ Zion Market）

延伸閱讀

洛百年餐廳Original Pantry Cafe熄燈 數百人排隊用餐

洛百年餐廳Original Pantry Cafe熄燈 數百人排隊用餐
諮詢師：華亞裔社區 心理健康幫助資源亟待開發

諮詢師：華亞裔社區 心理健康幫助資源亟待開發
洛杉磯這家餐廳沒開門就排長隊 顧客等三四小時只為…

洛杉磯這家餐廳沒開門就排長隊 顧客等三四小時只為…
洛杉磯豪宅遭竊 「百元大鈔」與名牌包散落街頭

洛杉磯豪宅遭竊 「百元大鈔」與名牌包散落街頭
布碌崙猶太、華人 多民族舞蹈慶新春

布碌崙猶太、華人 多民族舞蹈慶新春
博物館／紀念150萬喪生猶太兒童 荷蘭「安妮之家」紐約重現

博物館／紀念150萬喪生猶太兒童 荷蘭「安妮之家」紐約重現

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多10元以下商品 這五款最值得入手

2025-02-28 20:31

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價