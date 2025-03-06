南加大收購猶太機構 擴大校區

希伯來聯合學院-猶太宗教研究所（HUC）洛杉磯校園。（谷歌地圖）

南加大（USC）近日斥資約3460萬美元，收購希伯來聯合學院-猶太 宗教研究所（Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion，簡稱HUC ）洛杉磯 校園的大部分區域。多年來入學人數持續下降及財務壓力加劇，讓HUC這所歷史悠久的猶太教育及研究機構面臨嚴峻挑戰。

HUC是美國極具影響力的猶太宗教學院，由改革派宗教領袖Isaac Mayer Wise拉比（Rabbi）1875年創建。其洛杉磯校園Jack H. Skirball開設於1954年，位USC Exposition Park校區隔壁，是一座將古典元融入到現代主義簡潔、流線型設計中的優美建築。

HUC 2月26日透過新聞稿宣布這筆交易，USC收購的區域，包括東側校區在內的大部分校園空間，而HUC將保留西側校區的所有權。USC會將收購的校區回租給HUC。校方表示，該交易將使校園得到改造，並為學術計畫提供更現代化及更具成本效益空間。HUC洛杉磯學院院長Joshua Garroway拉比表示，此次出售將使該機構能夠更好履行其培養拉比和猶太社區領袖的使命。

在這筆交易中，USC將增加對HUC的捐贈，使學院能夠升級必要基礎設施。校園改造計畫包括升級技術設施和為建築內部提供更多自然光。負責這項翻修工作的是出生以色列、在加州長大的建築師Hagy Blezberg，他之前的項目包括目前正在威尼斯海灘建造的洛杉磯猶太聯合會BAR社區中心和洛杉磯大屠殺博物館。

據USC官網介紹，該校自1972年與HUC在學術上展開合作以來，夥伴關係維持半個世紀之久，並於2022年簽署新一期25年合作協議。雙方的合作內容包括：HUC Louchheim猶太研究學院成為USC的大學猶太研究項目；USC博士生可以在HUC註冊學分課程；USC學生還可以使用HUC圖書館 ，它是全美最大的猶太圖書館之一，藏書70萬冊；HUC管理學院的學生，可以在USC攻讀雙研究生學位；HUC學生可以透過USC組織活動。