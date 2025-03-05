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對墨西哥加徵關稅 加州車險恐漲232元 全年保費平均上看2800元

編譯胡立宗／綜合報導
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別人撞上來，保險公司一樣得付更貴的零件費，車險保費自然會漲。（本報資料照片）
別人撞上來，保險公司一樣得付更貴的零件費，車險保費自然會漲。（本報資料照片）

3月4日後，墨西哥進口商品將課徵25%的關稅，汽車零件可能因此漲價，連帶的汽車保險費也可能增加，因為修車成本變高，業者應該會轉嫁到保戶身上。

大概會漲多少？保險分析網站「Insurify」指出，加州2025年的車險可能比2024年平均貴上232美元，由去年的2600美元至少加到2800美元以上。

聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）居民Ed Naretto受訪時說，現在就已經很貴了，比去年多了快400美元，但是駕駛又有什麼選擇呢？只能咬緊牙根，「保下去」。

「Insurify」指出，加州車險本來就比美國其他地方要貴，因為加州人開車時間長，發生事故與理賠的機率也高。面對墨西哥產品開徵關稅，墨西哥過來的汽車零件一定會變貴，增加的25%成本，經手的商人都不願意承擔，保費增加是合理推斷。

因為不管是不是車主肇事，別人撞上來的損失，保險公司一樣得付，增加的成本自然就會加進保費。因此，目前年費2600美元的保單，今年稍晚續約可能就變成2800美元了；而據推測，平均漲幅約在232美元。

KSBY電視台的建議是，尋找較低費率的保單，不如找個費率計算方式的公司，可以考慮Progressive的「Snapshot」、Allstate的「Drivewise」、Farmers的「Signal」、Nationwide的「SmartRide」等保單。

加州 墨西哥 保險

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