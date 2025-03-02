25年來首次 加州有望連3年冬季雨雪豐沛

加州今年有望出現25年來首次積雪量連續三年達到或超過歷史平均值。（取自加州水資源廳網站）

加州 這個冬季氣候有如雲霄飛車，強烈暴風雨過後緊接著是數周的的乾燥天氣。不過，專家本周表示，由於連續三個冬季雨雪豐沛，水庫存水充足，北加 州夏季水資源前景依然看好。

根據加州水資源廳（Department of Water Resources）進行的最新積雪測量，為加州提供近三分之一用水的內華達山脈（Sierra Nevada）2月28日全州積雪量達歷史平均值的85%，高於一個月前的69%，而且氣象預測加州未來十天還將出現更多暴風雨。

加州水資源廳積雪測量和供水預報部門經理瑞辛（Andy Reising）說：「我們在2月經歷了一連串風暴，獲得了更多雨雪，儘管未達到我們的預期，但我們已很感恩。」

內華達山脈在冬季如同一個巨大的冷凍庫，數百哩範圍內都積滿了雪，在春夏融雪後，水會流入河流填滿水庫，為城市居民和農田提供用水。如果數年冬季降雪都低於平均值，就會導致加州發生乾旱。在過去數十年裡，加州經歷了三次嚴重乾旱：2007年到2009年、2012年到2016年和2020年到2022年。

加州過去兩個冬季的積雪量都高於歷史平均值，如果到4月1日，內華達山脈的積雪量達到或超過平均值，這將是25年來首次連續三年達到或超過平均值。紀錄顯示，內華達山脈上一次連續三個冬季雨雪量都高於平均值是在1998年、1999年和2000年。

柏克萊加大內華達山脈中部積雪實驗室（Central Sierra Snow Laboratory）首席科學家舒瓦茲（Andrew Schwartz）說：「我們過去花了許多時間擔心乾旱的問題，但我們現在看到約每25年才會出現一次的情況，這絕對是一件值得慶祝的事。」

聖塔克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）發言人凱勒（Matt Keller）表示，截至2月28日，聖荷西 地區九個水庫的水位已達歷史平均值的114%，地下水供應情況也十分良好。凱勒說：「我們沒有討論夏季限水的問題，因為目前供水狀況看起來十分健康。」

聖荷西信使報指出，風暴為加州各地帶來的雨雪量差距頗大。截至2月28日，內華達山脈北部積雪量已達歷史平均值的104%，中部達到80%，南部僅達70%。雨量方面的差距更顯著，愈往北降雨愈多，例如，自去年10月1日以來，北加州聖塔羅莎累積的雨量已達歷史平均的147%，舊金山為103%，聖荷西為73%，但洛杉磯僅52%。