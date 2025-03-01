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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

社安金遺族福利 適格前配偶也可領

編譯胡立宗／綜合報導
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親人過世，家族成員可以領社安金的遺族福利，但須符合相關規定，可至社會安全局網站查詢。（美聯社）
親人過世，家族成員可以領社安金的遺族福利，但須符合相關規定，可至社會安全局網站查詢。（美聯社）

2025年1月，全美共有570萬人領取社會安全金的遺族福利（survivor benefits），平均在1550美元，每月累積起來也不是個小數目。要如何領取逝者的遺族福利，「News Nation」整理如下。

問：親人過世，家族成員可以領社安金的遺族福利嗎？可以，但是要符合以下規定：

答：除了目前的配偶，符合特定條件的前配偶、未成年小孩、身障成年小孩，與受撫養的長輩也可以領，但是每戶總額有上限（family maximum），一般是過世者能領的150%至180%。

問：配偶與前配偶，怎樣才算適格「受領人」？

答：社會安全局（SSA）的規定如下：年滿60歲，或50至59歲的身障者；雙方結婚期間至少九個月；60歲前未再婚，身障者則降到50歲；但幫死者照顧小孩或符合其他條件的配偶或前配偶，可以不受年齡與婚姻存續時間限制。

問：小孩與孫子的資格限制呢？

答：包括17歲以下；18至19歲的K－12全職學生；22歲生日前，即有身心障礙者；部分情況下，親子女、繼子女、養子女，孫子與繼孫，也可以受領。

問：遺族福利如何計算？

答：最大的變數來自生前所繳的社安費有多少，賺得愈多、福利金就愈多。其次是受領人的年齡，及與死者關係的親疏遠近，例如超過65歲退休年齡，或1960年後出生的67歲退休，可以領到全額；年齡只有60歲以上、未滿退休年齡，只能領取71%至99%；不限年齡的配偶，如扶養不足16歲的小孩可以拿到75%；適格小孩一般可到75%。受領人的收入如果超過門檻，社安金會暫時減少，細節可看「ssa.gov/survivor/amount」。

問：自己也在領社安金的話，可以拿兩份嗎？

答：不能，只能擇優選一。對於未領社安金或未達70歲上限者，可以採用以下方式，增加收入：在世配偶60歲之後就能請領逝者的部分社安金，同時繼續工作、累積自己的社安金，直到滿70歲再換領自己的，因為滿齡可以拿到應得的124%，目前每年平均可以多領2萬7000美元。

問：如果再度婚嫁，社安金會受到影響嗎？

答：未滿60歲再婚者，不能領遺族福利；但60歲後再婚就不會影響資格。

問：如何申請遺族福利？

答：撥打800-772-1213，或到附近的社會安全局辦事處，並應備妥相關證明文件：死亡證明，殯儀館或官方的死亡證明都可；自己與死者的社安碼（SSN）；自己的出生證明；現任配偶的結婚證明，或離婚配偶的離婚文件；受撫養小孩的社安碼與出生證明，12歲以下小孩沒有社安碼則可以省略；過世親人的W-2表，或最近幾年聯邦發給的自雇稅回條；備妥自己的銀行與帳號證明，才能收到自動轉帳。

社安金 福利 退休

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