全球身價逾500億「超級億萬富翁」已達24人 兩位華人

農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒。（本報系資料照片）

華爾街 日報指出，世界富翁出現新分類「超級億萬富翁」（super-billionaire），意即身家超過500億美元的24人。

中國「農夫山泉 」董事長兼總經理鍾睒睒價值577億美元，成為第23名。排行榜上的其他人為：

１．馬斯克 （Elon Musk），4194億美元，來自Tesla與SpaceX；

２．貝佐斯（Jeff Bezos），2638億美元，Amazon；

３・Bernard Arnault，2389億美元，LVMH；

４．Larry Ellison，2370億美元，Oracle；

５．祖克柏（Mark Zuckerberg），2208億美元，Meta；

６．Sergey Brin，1605億美元，Alphabet；

７．Steve Ballmer，1574億美元，Microsoft；

８．巴菲特（Warren Buffett），1542億美元，Berkshire Hathaway；

９．James Walton，1175億美元，Walmart；

10・Samuel Robson Walton，1144億美元，Walmart；

11・Amancio Ortega，1130億美元，Inditex；

12・Alice Walton，1102億美元， Walmart；

13・黃仁勳，1084億美元，Nvidia；

14・比爾・蓋茲（Bill Gates），1060億美元， Microsoft；

15・Michael Bloomberg，1034億美元，Bloomberg；

16・Larry Page，1009億美元，Alphabet；

17・Mukesh Ambani，906億美元，Reliance Industries；

18・Charles Koch，674億美元，Koch Industries；

19，Julia Koch，651億美元，Koch Industries；

20・Francoise Bettencourt Meyers，619億美元，L'Oreal；

21・Gautam Adani，606億美元，Adani Group；

22・Michael Dell，598億美元，Dell Technologies；

23・鍾睒睒，577億美元，農夫山泉；

24・Prajogo Pangestu，554億美元，Barito Pacific。

報導指出，美國財產前百分之一的人現在持有美國三分之一的資產；馬斯克一人的財富就等於兩百萬個一般家庭的年收入。

不過，華爾街日報說明，21世紀起家致富的人與19、20世紀的富翁如卡內基、洛克斐勒靠營建、物產，但現在的超級富翁基本上都來自科技圈，資產全靠公司股價，雖然每秒千萬上下，但不會動搖他們實際根柢。

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示，排名顯示這類的致富途徑只是反壟斷法無法觸及的領域，也就是科技圈看不見的獨大，許多超級億萬富翁正是藉此聚集巨大財富。另外，他說，超級富翁都是避稅大師，卡內基、洛克斐勒至少還會繳點稅、造福社會。