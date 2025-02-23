UCLA調查：60%年輕人看破美國夢

總統川普（左二）、特斯拉創辦人馬斯克（左三）在紐約觀看UFC冠軍賽，被年輕人視為最能鼓勵他們的人。（美聯社）

洛杉磯加大 「學者與述者中心」（UCLA Center for Scholars & Storytellers）最新調查發現，14歲至27歲的年輕人中，雖然仍有86%希望實現美國夢，但60%認為他們的經濟條件不可能圓夢，且66%以上的人自認成就無法與上一輩比肩。

依照人口普查 的性別與種族比例選出的1500名受訪者，認為最能鼓舞他們的人是特斯拉創辦人 馬斯克（Elon Musk）與川普（Donald Trump）。其他的努力目標則包括藝人金・卡戴珊（Kim Kardashian）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與YouTuber「Mr. Beast」。

不過，最新調查也發現，年輕世代對美國夢的認定已與上一代不同，與其夢想買房、結婚生子，或是成為企業大亨，他們更希望身心健全及財務穩定。社經地位較低的人，對於達成財務獨立的自信又更低。

洛杉磯加大的助教授Yalda Uhls指出，年輕人還是期待收入穩定、財務獨立，但許多人覺得世道愈來愈不利於他們圓夢。至於對他們影響最大的媒介則是社群媒體 ，研究發現，多數人對美國夢的印象來自社群媒體，79%的人更認為社群媒體比電視、電影更能挑戰傳統觀念。