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UCLA調查：60%年輕人看破美國夢

編譯胡立宗╱綜合報導
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總統川普（左二）、特斯拉創辦人馬斯克（左三）在紐約觀看UFC冠軍賽，被年輕人視為最能鼓勵他們的人。（美聯社）
總統川普（左二）、特斯拉創辦人馬斯克（左三）在紐約觀看UFC冠軍賽，被年輕人視為最能鼓勵他們的人。（美聯社）

洛杉磯加大「學者與述者中心」（UCLA Center for Scholars & Storytellers）最新調查發現，14歲至27歲的年輕人中，雖然仍有86%希望實現美國夢，但60%認為他們的經濟條件不可能圓夢，且66%以上的人自認成就無法與上一輩比肩。

依照人口普查的性別與種族比例選出的1500名受訪者，認為最能鼓舞他們的人是特斯拉創辦人 馬斯克（Elon Musk）與川普（Donald Trump）。其他的努力目標則包括藝人金・卡戴珊（Kim Kardashian）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與YouTuber「Mr. Beast」。

不過，最新調查也發現，年輕世代對美國夢的認定已與上一代不同，與其夢想買房、結婚生子，或是成為企業大亨，他們更希望身心健全及財務穩定。社經地位較低的人，對於達成財務獨立的自信又更低。

洛杉磯加大的助教授Yalda Uhls指出，年輕人還是期待收入穩定、財務獨立，但許多人覺得世道愈來愈不利於他們圓夢。至於對他們影響最大的媒介則是社群媒體，研究發現，多數人對美國夢的印象來自社群媒體，79%的人更認為社群媒體比電視、電影更能挑戰傳統觀念。

不能實踐經濟獨立，是年輕世代重塑美國夢的最大原因。研究共同作者Atlas Burrus說，他就是這個年齡層的人，很多人已經完全放棄買房了，連自己都養不活，還談什麼生小孩，「我們多數人只想生存下去，在世界持續崩解時，繼續上學或工作」。

年輕人認為，最能鼓舞他們的人是特斯拉創辦人 馬斯克（中）及總統川普（右）。圖為他...
年輕人認為，最能鼓舞他們的人是特斯拉創辦人 馬斯克（中）及總統川普（右）。圖為他們兩人日前在白宮說明政府效能政策，左為馬斯克的兒子。（路透）

洛杉磯加大 社群媒體 人口普查

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