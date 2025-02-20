川普關稅戰 恐重創加州精釀啤酒業
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KTLA 5電視台報導，加州精釀啤酒廠數量，可說是各州之冠，然如今該產業面臨嚴重危機。代表小型啤酒廠的行業組織「美國釀酒商協會」（The Brewers Association）警告，總統川普對鋼鐵和鋁進口徵收25%關稅，將重創精釀啤酒產業。
啤酒釀造需要鋼材製造設備，鋁材則用於製造啤酒罐。通常社區手工釀製啤酒廠利潤不高，根據該協會說法，這些啤酒廠直接受關稅衝擊，許多小廠恐無法持續經營。
這只是精釀啤酒廠面臨一系列困境中的最新一波挑戰。首先，新冠疫情，已導致許多小型啤酒廠倒閉。勉強存活下來的廠商，又面臨供應鏈問題，無法獲得所需設備。隨著物價上漲，許多材料成本上揚加深他們困境。
去年是數十年來，首次出現「關閉的精釀啤酒廠數量，多於新開廠商數量」的情況。如今，啤酒製造商恐無法承受關稅衝擊，他們夾在進退維谷的困境中。他們無法將更高的成本轉嫁給消費者，消費者不會對精緻手工啤酒支付更高額費用，只會轉至其他地方購買。一些大型啤酒品牌如百威（Budweiser）等，可吸收高漲的成本，但小型啤酒廠因利潤微薄無法做到，此情況反應貿易戰中醜陋的一面，許多無辜受害者被牽連其中。
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