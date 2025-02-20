川普關稅戰 恐重創加州精釀啤酒業

總統川普對鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅將重創精釀啤酒產業。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，加州 精釀啤酒廠數量，可說是各州之冠，然如今該產業面臨嚴重危機。代表小型啤酒廠的行業組織「美國釀酒商協會」（The Brewers Association）警告，總統川普對鋼鐵和鋁進口徵收25%關稅 ，將重創精釀啤酒產業。

啤酒釀造需要鋼材製造設備，鋁材則用於製造啤酒罐。通常社區手工釀製啤酒廠利潤 不高，根據該協會說法，這些啤酒廠直接受關稅衝擊，許多小廠恐無法持續經營。

這只是精釀啤酒廠面臨一系列困境中的最新一波挑戰。首先，新冠疫情，已導致許多小型啤酒廠倒閉。勉強存活下來的廠商，又面臨供應鏈問題，無法獲得所需設備。隨著物價上漲，許多材料成本上揚加深他們困境。