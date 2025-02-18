單身族想過得好 加州門檻最高 爾灣需年入30萬

爾灣（Irvine）位居全國榜首，年收入近30萬美元才能舒適生活。(示意圖取自Unsplash)

物價上漲，生活成本升高，加州 單身人士需要賺多少錢才能過上舒適生活？調查顯示，南加華人聚居城市爾灣（Irvine）位居全國榜首，年收入近30萬美元才能舒適生活；而俄亥俄州 的克里夫蘭（Cleveland）的生活成本最便宜，年收入需4萬8000美元，兩者差距甚大。

福斯（Fox）新聞報導，GoBankingRates一項新分析，深入研究單身人士需要賺多少錢才能在美國各城市舒適地生活。在年薪要求最高的10個城市中，有七個位於加州，其中爾灣名列第一。近年來，美國的生活成本愈來愈高。最新消費者物價指數（CPI）日前公布，這一數字比去年1月上漲3%，意味著美國人在食品雜貨（如雞蛋）、汽油等方面的支出增加。

根據2024年4月的分析結果，加州實現美國夢的平均成本接近25萬美元，尤其是單身人士，只能依靠個人的一份收入，不能與家庭成員分攤帳單，他們的生活成本更高。那麼怎樣才算是「舒適」的生活？為了計算這些數字，GoBankingRates研究美國100個城市的家庭收入中位數、生活成本指數、以及房屋價值等指標，再將生活成本翻倍，以計算出該城市單身人士需要多少薪水才能「舒適」地生活。

結果顯示，加州許多城市的生活成本都處於較高水準，橙縣爾灣市位居榜首，單身人士每年收入需超過29萬1586美元才能過上舒適生活。薪資要求最高的七個城市都在加州，許多位於南加州，其中洛杉磯市排名第八，年均收入需超過18萬6000美元。

單身人士舒適生活，年薪所需排名前十。（資料來源： GoBankingRates ，數字單位：美元 ，製表：記者邵敏）

排名第二的是加州佛利蒙（Fremont），年收入需超27萬7753 美元；此後，排名前十依次是加州聖荷西（San Jose），26萬2265美元；舊金山，24萬1107美元；夏威夷檀香山，23萬4876美元；南加聖地牙哥，20萬416美元；維吉尼亞州阿靈頓（Arlington, Virginia），18萬6390美元；洛杉磯，18萬6176 美元；南加安那罕（Anaheim），17萬3571美元；華盛頓州西雅圖，17萬902美元。

另一方面，在這項研究的100個城市中，只有兩個城市的單身人士舒適生活成本每年低於5萬美元，除了俄亥俄州的克里夫蘭，年薪需達到4萬7874美元，俄州的托萊多（Toledo）年薪要求是4萬9425美元。

此外，大多數生活成本較便宜的城市都位於中西部，包括密西根州底特律（Detroit, Michigan），年薪5萬519美元；田納西州孟菲斯（Memphis, Tennessee ），5萬4379美元；密蘇里州聖路易斯（St. Louis, Missouri），5萬8829美元；堪薩斯州威奇托市（Wichita, Kansas），6萬2101美元；德州勒波克（Lubbock），6萬2231美元；馬州巴爾的摩市(Baltimore)，6萬3132美元；奧克拉荷馬州 土耳沙市（Tulsa, Oklahoma），6萬3547美元；奧克拉荷馬州的奧克拉荷馬市(Oklahoma City )，年薪需要達到6萬3698美元。