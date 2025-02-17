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洛市中心推51層新建案 房產市場似見復甦

記者趙健／洛杉磯報導
麥克地產開發公司於洛杉磯市中心新建案所在地點的航拍圖。（取材自洛市規畫委員會）
麥克地產開發公司於洛杉磯市中心新建案所在地點的航拍圖。（取材自洛市規畫委員會）

洛杉磯市中心的房地產市場似乎出現復甦跡象。麥克地產開發公司（Mack Real Estate Development）計畫在市中心第11街和Olive街交匯處建造一棟混合用途的高層公寓大樓，13日獲洛市規畫委員會批准。

這項開發案是麥克地產開發公司在該交叉路口擬建的兩個開發案之一，將取代位South Olive街1105-1123號的地面停車場。該建案計畫建造一座51層高的塔樓，內設536套公寓，包括89套單間、268套一臥室公寓、176套二臥室公寓和3套三臥室公寓，分布在5至51層；低層是約4178平方呎的商業空間。該項目將提供581個停車位，供住宅使用，設有六層地下停車場和三層地上停車場

該建築由Arcadis設計，平面圖顯示為一座現代化的玻璃幕牆建築，高603呎呎。根據洛杉磯市議會去年批准的環境研究，大樓的建設預計將耗時30個月。施工開始日期尚未公布。該項目計畫移除一棵位Olive街的樹，更換為六棵新的英國梧桐樹；移除兩棵位11街的樹，更換為兩棵中國火焰樹（ Chinese flame tree）。此外，還需要運走約11萬8543立方碼的土壤。

根據城市規畫委員會的報告，開發商還將支付一筆1150萬美元的公共福利金，用以換取洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）的地面區域的使用權。該收入的一半，將用於該市的可負擔住房信託基金。

麥克房地產公司的第二個開發項目，是一座更大的60層樓高大廈，包括700多套住宅。這座高樓將替代目前位Olive街東邊的地面停車場。

這兩座擬建的塔樓，是一個多階段重建項目中最大的組成部分，由麥克地產開發公司和AECOM於10年前啟動。該項目已完工的部分，包括位於Pico大道的362個單元的Wren公寓樓、位Grand大道的38層高Aven Tower以及一個新公園。此外，另有一座16層樓的酒店大樓已獲准建造，將取代第12街和Olive街的停車場。

麥克地產開發公司將建造一座51層高的商住混合塔樓，內設536套公寓。（模擬圖，取...
麥克地產開發公司將建造一座51層高的商住混合塔樓，內設536套公寓。（模擬圖，取自設計公司Arcadis）

洛杉磯 房地產 福利

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