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State Farm野火後申請漲保費 加州保險廳長打回票

編譯林思牧／綜合報導
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加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)。 (ca.gov)
加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)。 (ca.gov)

洛杉磯大規模野火之後，州農保險(State Farm)向加州政府申請緊急調漲保費措施(emergency rate hike)。州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)14日宣布拒絕州農的請求。

萊拉14日致函州農，要求提出財務狀況不佳的確鑿證據，然後監管機構才會考慮批准它對房主、康斗業主和房屋租戶實施大幅漲價的請求。州農希望將屋主的保費提高 22%，對康斗業主提高 15%，出租住宅的費率提高 38%。

萊拉指出：「我的目標是確保保單持有人不必支付超出必要的金額。鑑於最近洛杉磯發生的野火，州農的客戶需要真正的答案。」萊拉要求州農提供更多證據，證明其財務表現不佳及如何能夠回收賠償支出，而不是僅僅提高價格並減少客戶數目。

在先前的文件中，州農表示，不打算降低高管的薪酬或向其全國母公司尋求財務支助，而是依靠「技術現代化和營運模式的持續優化」來削減成本。萊拉的信意味著，目前州農的客戶暫時不必擔心保費再次上漲，但並沒有消除未來大幅漲保費的可能性。

州農保險公司的發言人隨即以書面聲明表示，公司對保險廳長的信「非常失望」。發言人表示，此次未獲得批准，是向州農保險公司發出了一個強烈的信號，即公司將不會獲得支持，以便在未來收取足夠的保費，保護加州人免受房屋損失的風險。

去年夏天州農申請將自住屋保險費率提高30%，房屋租戶保險費率提高52%，康斗業主保險費率提高36%，這項申請已懸而未決七個多月。洛杉磯野火發生後，州農修改了要求，請求州監管機構批准較小幅度的上調，但要求州府立即批准，以便公司最早在5月開始漲價。

公司當時給監管機構的信中表示，這樣做是必要的，以防止州農的保單持有人和加州房屋保險市場陷入「可怕的局面」。州農目前是加州最大的財產保險公司。

截至14日，州農已向客戶支付超過 13.5億美元的房屋和汽車索賠。公司在文件中表示，截至去年底，加州分公司的盈利僅為10億美元左右。在致保險廳長的信中，州農保險公司寫道：「這些損失將證明其尋求的大幅漲價是合理的，如果監管機構後來認定漲幅過高，它會同意退款。」

消費者權益保護組織「消費者看門狗」(Consumer Watchdog) 對州農的請求表示反對，並要求州農提供所需的證明，然後監管機構才能批准提高客戶價格。去年州農已開始對房主實施平均20%的漲價。

「消費者看門狗」的高級律師普雷斯利（Pam Pressley）在一份聲明中表示，該組織將繼續推動在行政法官面前舉行聽證會，以決定州農請求的命運——萊拉在信中表示這可能是必要的。

儘管緊急調漲保費的請求被拒絕，但州農的原始請求仍然有效。如果該公司能夠向監管機構提供所要求的證據，那麼客戶仍可能面臨保費大漲的局面。

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