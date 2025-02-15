速食漲很大 成人選兒童餐增多

洛杉磯縣麥當勞兒童套餐「Happy Meal」有三種，均售6美元以下。（截自麥當勞網頁 ）

快餐連鎖店一直以來在美國餐飲業占領主導地位，快餐可以為顧客提供快速方便，價格相對親民的食物。但是近幾年由於多種原因，快餐不斷漲價，很多人抱怨快餐不再便宜。有調查顯示，近幾年，選擇購買價格相對較低的兒童套餐的顧客多了許多。

根據KTLA電視台的報導，FianceBuzz收集的數據顯示，過去十年間，快餐食品價格上漲了39%至100%，超過通貨膨脹的幅度。麥當勞 食品價格翻倍，Popeyes上漲86%，Taco Bell上漲了81%。2014年至今的通膨總體漲幅為31%。

在快餐店中，一個套餐價格至少10美元以上，甚至快20美元。這樣的情況下，越來越多的成年人選擇兒童套餐。例如在洛杉磯縣的一家麥當勞店中，一份正常套餐售價均在10美元以上，而其提供的三種兒童套餐均為5到6美元。

根據行業調查公司Circana，與2019年相比，2024年下單兒童套餐的成人數量增長了28%。此外，華爾街 日報報導，Yelp上2024年12月對兒童套餐的評價數量是2019年以來最多的一個月。

北卡州退休 教師C.J. Person告訴華爾街日報，「它（兒童套餐）讓人滿足，更便宜，熱量更低。有時候還包含一個玩具。」

根據規定，成人不允許購買兒童套餐，很多餐廳有相關政策限制，但並沒有嚴格實施。

華爾街日報報導，還有一個讓更多人點兒童套餐的原因，可能是GLP-1(胰高糖素样肽-1，glucagon-like peptide-1)藥物如Ozempic和Wegovy的普遍使用，該藥物會減緩消化系統運作，讓民眾長時間覺得飽腹。這會讓民眾傾向於小份食物。