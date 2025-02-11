聯邦削減研究經費 加大：攻擊科學與健康

川普政府削減國立衛生研究院健康研究經費，可能對舊金山加大產生相當嚴重影響。舊金山加大是NIH第三大資助機構，也是公立機構中最大的經費資助機構。(圖取自舊金山加大臉書)

加州大學 10日宣布，支持由包括加州在內等22州提出訴訟、尋求阻止川普 政府大幅削減聯邦政府對研究型大學與機構資助計畫，此舉將導致加大每年流失數億美元經費。

美國國立衛生研究院(National Institutes of Health，簡稱NIH)7日宣布，將醫學研究一項主要經費來源「間接成本」(indirect costs)、也稱為設施與管理成本，限制在15%之內。這將取代大學與研究機構和NIH先前討論的比例，有部分機構的間接成本經費比例超過60%。

間接成本有助於支付實驗室、教職員工、基礎設施與公用事業費用。

削減研究經費原計畫於10日生效，可能對舊金山 加大(UCSF)產生嚴重影響。舊金山加大是NIH第三大資助機構，也是公立機構中最大的經費資助機構。2023年舊金山加大獲得NIH資助7億8900萬美元，排名在其前面的前兩名分別為約翰霍普金斯大學、以及已與國家癌症研究院國家實驗室簽訂合約的萊多思生醫研究公司(Leidos Biomedical Research, Inc.)。

整個加大系統、包括21個健康專科學院、5個癌症中心、6家學術醫療中心，2023年獲得NIH共20億美元撥款與資助。

加大校長德瑞克(Michael V. Drake)聲明表示，作為全球領先公共研究機構，仰賴NIH經費完成重要使命，對於許多依賴加大科學拯救生命與改善醫療保健的美國人來說，大幅度削減經費，如同災難，不僅是對科學的攻擊，也是對美國健康損害，必須反對這個有害且錯誤的行為。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)聲明指出，若不立即採取行動，可能導致挽救及延長生命的臨床試驗暫停、研究中斷、人員減少與實驗室關閉。

全美22個州的總檢察長，10日向美國麻州地方法院提出訴訟，將國立衛生研究院與衛生(NIH)與美國健康與公共服務部門(U.S. Department of Health and Human Services)列為被告，指控川普政府違反「行政程序法」。

邦塔指出，NIH日前突然宣布削減經費，並計畫在下一個工作日生效，導致大學與機構「沒有時間規畫如何彌補目前面臨的巨大預算缺口。」

目前尚未知川普政府為何要削減經費。宣布這項改變的NIH指導方針顯示，目標可能是限制管理成本 並優先考慮「直接」(direct)研究成本，確保盡可能多經費、用於直接科學研究成本，而非行政管理費用，間接成本在本質上不容易分配給具體受益的成本目標，NIH因此很難監督。