縱火致人死亡判死 最高法院聽證 90天內裁決

加州最高法院5日在時隔五年後首次召開聽證會，聆聽縱火致死者應否判處死刑的口頭辯論。(取自加州最高法院)

沙加緬度蜂報報導，加州 男子奧伊勒（Raymond Lee Oyler）因縱火 引發2006年南加州大火，導致五名消防員喪生，並被判處死刑。由於他沒有開槍或刺傷受害者，也未親手殺人，辯護律師認為他不是「實際殺人者」，不符合死刑要件，最高法院將做最後裁決。

加州最高法院5日在沙加緬度市中心史丹利‧莫斯可圖書館與法院（Stanley Mosk Library and Courthouse）內的歷史性上訴法庭，在時隔五年後首次召開聽證會，聆聽這起案件的口頭辯論，預計90天內做出裁決。

這起案件在當前時刻格外引人關注，因為上個月洛杉磯地區爆發大規模野火，已造成至少29人死亡，超過16,000座建築物被毀。此案也與加州謀殺罪法規的修訂及加州對死刑政策的變化息息相關。儘管加州暫時凍結執行死刑，但檢察官仍持續尋求死刑判決，而死刑案件的審理每年耗費高達7200萬美元。

奧伊勒的案件是法院當天審理的四起案件之一。其中一案與奧伊勒案類似，涉及加州謀殺罪的法律條文，另兩起則是民事案件，其中一宗與Trader Joe's連鎖超市使用的燒烤醬配方所有權爭議有關。

在討論奧伊勒的案件時，七名大法官 對雙方律師施壓，要求他們解釋最新法律變更對最嚴重的謀殺罪定義有何影響。例如在一起搶劫案中，駕駛逃逸車輛的司機如果不知道有謀殺發生，就不應被判死刑。那麼，這樣的法律標準是否適用於奧伊勒？

奧伊勒是唯一被指控縱火引發2006年埃斯佩蘭薩大火（Esperanza Fire）的人。這場火災起於卡巴松（Cabazon）附近，最終燒毀超過40000英畝土地。當時，聖塔安娜強風（Santa Ana winds）助長火勢，使其迅速蔓延至五名消防員所在的地點，他們在試圖拯救一座房屋時不幸遇難。

奧伊勒的指定辯護律師克勞夫（Michael Clough）辯稱，奧伊勒不符合加州法律對「實際殺人者」的定義。他更對奧伊勒在2009年因縱火被判有罪提出異議，指當事人一直否認犯案，並指控檢方未能提供確鑿證據證明奧伊勒就是縱火犯。即使奧伊勒真的縱火，克勞夫仍主張，他的行為並非為了殺人，不符合死刑標準。

副檢察總長懷特（Meredith White）則反駁，這一法律定義與本案無關，因為它僅適用於多人犯罪案件，例如當案件涉及多名肇事者時，才需要區分誰是「實際殺人者」、誰是「共犯」。她強調，檢方無須證明奧伊勒有意殺人，只須證明他有意縱火，即可構成定罪依據。

這一論點引來加州最高法院助理大法格羅班（Josh Groban）的強烈質疑，他反問：「檢察總長是否在要求我們維持死刑判決，即便沒有殺人意圖？」

大法官同樣對辯護律師克勞夫施壓，對他未能更清晰地解釋為何奧伊勒不應被視為「實際殺人者」感到不滿。首席大法官格雷羅（Patricia Guerrero）更質問：「如果引發埃斯佩蘭薩大火的人不是『實際殺人者』，那麼誰才是？」