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華裔前主計長余淑婷 宣布參選2026年加州州長

記者丁曙／綜合報導
加州前華裔主計長余淑婷宣布2026年競選加州州長。（本報資料圖）
加州前華裔主計長余淑婷宣布2026年競選加州州長。（本報資料圖）

總統大選才落幕，州長競選又登場。加州前主計長余淑婷（Betty Yee）近期宣布，2026年競選加州州長，「我已準備好擔任加州州長，解決可負擔性危機，幫助數百萬加州人及其家庭進入中產階級行列」。

余淑婷在競選宣言中指出，她作為加州最有能力和最真誠的領導者之一，也是加州預算和政府問責的頂尖專家之一。在之前的加州預算主管和州主計長任內，她展示了一個有能力、負責任的政府可以做什麼。她與大公司對抗，反對稅法中的歧視，並發現超過70億美元的不當支出，並確保這些資金用於真正有用的地方。

加州前華裔主計長余淑婷宣布2026年競選加州州長。（競選總部）
加州前華裔主計長余淑婷宣布2026年競選加州州長。（競選總部）

她說，負擔能力危機，正在損害數百萬加州人及其家庭的利益，引發人們對未來幾年加州將如何發展的擔憂。人們擔心政府無法掌控加州的未來，但她相信，一個有能力、有責任感的領導，一個關心民眾日常需求的州政府，了解州預算中每一美元花在何處，以及如何最大限度利用每一美元的州長，就能建設真正惠及所有人的加州。

余淑婷表示，她要成為一個問責制州長，為州府帶來負責任、透明的領導。她要成為一個氣候州長，將緊急採取行動應對氣候危機。她要成為一個包容性州長，將振興加州所有社區，並認識到可以利用全加州人民的實際經驗，最有效地解決面臨的挑戰。她將捍衛人民的基本自由——包括生育自由、在安全社區生活的自由以及過上好生活的自由。

加州前華裔主計長余淑婷（左一）啟動競選加州州長進程。（競選總部）
加州前華裔主計長余淑婷（左一）啟動競選加州州長進程。（競選總部）

余淑婷是民主黨成員， 2014年她以54%得票率當選加州主計長（State Controller），2018年更以62%的高得票連任成功。余淑婷早年畢業於柏克萊加大（UC Berkeley），她出生在舊金山的一個廣東移民家庭，父母經營洗衣店超過30年。在她青少年時期，余淑婷在父母洗衣店幫忙，同時也負責資金管理。余淑婷讀書學習非常刻苦，也是勵志的故事。

加州內閣由八大首長組成，其中之一的華裔財務長江俊輝（John Chiang）曾於2018年競選加州州長，但是敗給現任州長紐森（Gavin Newsom）。因此，余淑婷是第二位擁有八大首長背景的州長候選人。

加州 預算 柏克萊加大

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