我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

星巴克10日送咖啡 限會員

記者王若然／洛杉磯市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
星巴克將於10日贈送免費咖啡。（星巴克官網）
星巴克將於10日贈送免費咖啡。（星巴克官網）

2月9日是全美矚目的超級盃（Super Bowl）比賽。考慮到民眾狂歡，或熬夜觀看比賽、中場秀後感到疲乏，星巴克將在10日（周一）免費贈送中杯咖啡（Tall，12盎司）給星巴克會員，消費者可免費註冊成為會員。

星巴克官網5日消息，星巴克將在10日贈送星巴克會員（Starbucks Rewards）一大杯熱或加冰的普通咖啡（brewed coffee），每位會員限領一杯。星巴克稱該活動為「星巴克周一」。該公司表示，會員可以在10日任意時間領取咖啡。

如何在10日這天獲得免費咖啡？星巴克會員可以通過手機APP點單時，使用「星巴克周一」優惠券，即可獲得免費咖啡。或者在店內、得來速（drive- through）點單時，告訴星巴克員工想要使用優惠券，即可領取免費咖啡。

如果不是星巴克會員，民眾可以在9日晚11時59分（太平洋時間）前註冊成為星巴克會員，10日就可以使用優惠券。如果民眾在10日加入會員，也可以在店內告訴店員，獲取免費咖啡。註冊成為星巴克會員是免費的。

星巴克在其官網上說，「不管哪個隊伍獲勝，我們周一都是贏家。」更多活動詳情，請訪問星巴克官網https://www.starbucks.com/rewards

星巴克 咖啡 超級盃

上一則

女稱遭人口販賣還被強暴千次 控3旅館不阻止

下一則

NASA新研究：南加沿海社區 滑向海洋速度驚人

延伸閱讀

營養師提醒猛灌咖啡恐愈喝愈累 推薦5種提神食物

營養師提醒猛灌咖啡恐愈喝愈累 推薦5種提神食物
星巴克這天送免費咖啡 如何領取一篇看

星巴克這天送免費咖啡 如何領取一篇看
「高速星巴克」終結 不消費不能蹭洗手間

「高速星巴克」終結 不消費不能蹭洗手間
星巴克新政策 內用消費者免費續杯

星巴克新政策 內用消費者免費續杯
星巴克業績佳 銷售額卻下滑

星巴克業績佳 銷售額卻下滑
星巴克新政：店內消費免費續杯

星巴克新政：店內消費免費續杯

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國