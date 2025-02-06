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CSU攜手科技巨頭 建AI驅動高教系統

編譯林思牧／綜合報導
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位於聖荷西市中心的San Jose State University，也是受惠於本專案的校園 。(谷歌地圖)
位於聖荷西市中心的San Jose State University，也是受惠於本專案的校園 。(谷歌地圖)

加州州立大學CSU系統與多家科技巨頭合作，啟動具有「里程碑」意義的進展，目標是創建由人工智慧驅動的高等教育系統。

聖荷西信使報報導，聖荷西市中心的San Jose State University和海沃市(Hayward)的東灣州大(CSU East Bay)，將成為加州州立大學的學生和教師可從人工智慧推動中受益的其中兩間大學。Adobe、Google母公司Alphabet、Nvidia、LinkedIn、Intel、Amazon Web Services, Microsoft, IBM, OpenAI與Instructure正在與州立大學合作推動該計畫。

CSU表示，系統內的46萬名學生和6萬3000名教職員工，將可以取得人工智慧的工具和培訓。CSU及技術合作夥伴都表示：這種由人工智慧驅動的高等教育系統，在規模和影響力上都可以超越任何現有模式。CSU史無前例地採用人工智慧技術，讓包括ChatGPT在內的培訓、學習和教學工具在CSU所有23所校園中都可使用。

未來幾周內這些工具會在校園中安裝完成，CSU總校長賈西亞(Mildren Garcia) 表示：我們很自豪地宣布這項創新、高度協調的公私合作計畫，它將使CSU在有影響力、負責任和公平地採用人工智慧方面，成為高等教育系統的全球領導者。這項綜合策略將提升我們學生在各個學科領域的教育體驗，增強我們教師的教學和研究能力，並幫助提供推動加州未來人工智慧驅動型經濟的高學歷勞動力。

CSU還將與OpenAI 合作部署ChatGPT Edu，這是ChatGPT的一個版本，為教育機構提供先進的工具，同時也具有安全性。CSU首席資訊長克拉克(Ed Clark)表示：最新的人工智慧技術可用於從學術界到職場等許多領域。我們很高興能與行業領袖合作，幫助CSU在人工智慧驅動的經濟中取得成功。

全球排名前50名的人工智慧公司中，有超過30家總部位於加州。然而，CSU官員表示，美國超過50%的人工智慧勞動力來自國際學生。CSU系統希望這項努力能幫助為加州培養未來人工智慧的勞動力。

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