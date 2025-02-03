好市多燒烤牛胸三明治下架 鐵粉敲碗

好市多下架多款粉絲喜愛的美食。（FOX）

沙漠太陽報報導，大宗批發商好市多 （Costco）許多美味商品，早已培養許多鐵桿粉絲，但這也意味著當某些受歡迎產品停產時，往往會讓成千上萬顧客感到困惑，包括一款已「失蹤」的熱門商品，BBQ燒烤牛胸肉三明治（BBQ Brisket Sandwich），即讓許多消費者懷念。

這款三明治是好市多美食廣場提供餐點之一，會員可於現場購買。美食廣場一直是好多會員最喜愛的「福利 」，通常販售價格實惠又美味的食品，如今這款商品不再出現於美食區菜單上，許多粉絲紛紛在Reddit上發文「悼念」。

六年前，一名用戶在該網站上發文，邀請大家分享他們最愛的商品，許多人紛紛提及該款三明治。「對我來說，非BBQ燒烤牛胸肉三明治莫屬！」有網友發言，「這款商品太美味了，簡直就像品嘗人間美味。」那時他們並不知道，該商品最終會從好市多美食廣場下架。

根據美食部落客Mashed報導，這款商品2020年左右開始，便陸續消失於多家好市多菜單中，而好市多通常不會解釋停止販售的原因，眾所周知，成本往往是其中一個考量。在解釋為何停止供應另一款粉絲喜愛的商品──波蘭熱狗（Polish Dog）時，該公司表示正簡化菜單，他們還提及公司的目標是打造一個更健康的菜單。