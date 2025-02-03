一分鐘看加州／野火燒出大問題 盤點加州水資源

加州水資源一部分來自科羅拉多河。（NBCNBC5電視台畫面）

沙漠太陽報報導，南加州 野火再度燒出加州水資源議題，特別是寶馬山野火（Palisades Fire）在撲滅初期，出現消防栓水壓不足等問題後。

事實上，該議題已變得政治化。野火後，加州州長紐森（Gavin Newsom）要求對水供應與水壓進行獨立調查，他的辦公室也發布關於該州是否存在水資源短缺查核結果。雖然總統川普（Donald Trump）不斷批評加州水資源管理，但他近期發布一項行政命令，要求將更多水資源從沙加緬度-聖荷昆三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）運輸至該州其他地區。一位水資源專家稱，這項命令並非解決方案，而是如「今日美國」（USA TODAY）所報導，他「正嘗試做某些事」。

南加州大部分水資源源於兩個途徑：科羅拉多河（Colorado River）和州水資源計畫（State Water Project），後者從加州北部和中部較濕潤的地區運送水資源。

提供南加州約一半用水的南加州大都會 水利局（Metropolitan Water District of Southern California）發言人幾米（Rebecca Kimitch）電郵件指出，該機構透過州水資源計畫，從北部的內華達山輸入水資源，也從他們擁有和運營的科羅拉多河水渠得到科羅拉多河水源，將這些水供應南加州各城市與機構。

除上述兩個來源外，幾米說，該地區另一半用水來自本地供應，如雨水、地下水、回收水、少量海水淡化水，及洛杉磯水電局（LADWP）的洛杉磯水渠，該水渠從East Seirra輸送水資源。

一些地區從地底含水層取水。科奇拉谷水局（Coachella Valley Water District）表示，該水局透過地下水盆地（groundwater basin）提供飲用水，但為保護此資源，須對盆地進行補給。該水局是州水資源計畫承包商之一，從中獲得一部分水資源。

該機構發言人加西亞（Lorraine Garcia）表示，由於州水資源計畫基礎設施並未延伸至科奇拉谷，水無法直接到達該地區，故與南加州大都會水局達成協議進行水資源交換。南加州大都會水局接收科奇拉谷水局分配到州水資源計畫的水，然後向科奇拉谷提供等量的科羅拉多河水資源，科奇拉谷水局利用這些水資源支持地下盆地水補給。

橙縣地下水盆地也是超過當地250萬人主要的水資源來源。橙縣水局指出，橙縣地下水盆地可通過輸入水資源進行補給，但取決於乾燥年份等條件。

加州水如何使用？

根據加州水資源局（California Department of Water Resources），加州的水主要用於三個領域：城市和社區、農業及環境。