昔譴責今噤聲…科技大咖面對川普氣候新政 態度丕變

馬斯克、皮采和查克柏格2017年都曾公開讉責川普的氣候政策，如今都沉默不語。（美聯社）

2017年，川普 在總統第一任期宣布美國退出全球巴黎氣候協定（Paris Agreement）時，美國許多大型科技公司的執行長都迅速做出反應。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）當時在X上說：「我將離開總統委員會。氣候變遷 是真實存在的，退出巴黎協定對美國和世界都不利。」

谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）表示，對川普退出巴黎協定感到失望，稱谷歌將「繼續努力為所有人創造一個更清潔、更繁榮的未來」。

臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）說：「這對環保不利，對經濟也不利。」

Salesforce執行長班尼奧夫（Mark Benioff）說：「深感失望，但我們會加倍努力應對氣候變遷。」

八年後，川普再次退出巴黎氣候協定，還簽署一系列行政命令撤銷美國對抗氣候變遷的諸多政策。然而，科技億萬富豪們這次沒有在社群媒體上對川普的行動發表任何意見，很有默契地一致保持沉默。

倫敦資產管理公司Osmosis Investment Management創辦人暨執行長迪爾（Ben Dear）在LinkedIn上發文說：「儘管沒有任何動靜，但反而顯現出這些科技兄弟的阿諛奉承。」

在上月20日川普就職典禮上，馬斯克、皮采、貝佐斯（Jeff Bezos）和查克柏格被安排坐在通常是為正副總統家屬預留的貴賓席上。21日，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、軟銀執行長孫正義（Masayoshi Son）和甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）也與川普在白宮見面，並召開記者會宣布5000億美元的人工智慧 合資計畫「星際之門」（Stargate）。

柏克萊加大哈斯商學院商業倫理（business ethics）榮譽教授沃格爾（David Vogel）認為，因為這些科技巨頭對他們的業務有更大的考量，例如稅金、貿易政策和法規，尤其是有關人工智慧的法規，因此不想激怒川普。

專家表示，八年前，反對川普的氣候政策對企業有利。但現在美國人更關心的是物價，而不是那些看似遙遠的氣候目標。此外，大部分科技億萬富豪都將其企業的未來押注在人工智慧上，希望政府限制對人工智慧的監管，並保護他們能獲得發展人工智慧需要的龐大電力。